Umrl je Jure Cekuta, slikar in obsojeni iz afere Patria

Star je bil 68 let, leta 2002 pa je na volitvah celo kandidiral za predsednika republike

Jure Cekuta (1952 - 2019)

© Borut Krajnc

V 68. letu starosti je v soboto umrl slikar Jure Cekuta. Od mladih let se je sam likovno izobraževal, med drugim tudi na University of Hawaii. Od leta 1976 je imel preko 200 samostojnih razstav v Evropi, ZDA in Aziji. Leta 2002 je kandidiral za predsednika republike. Vpleten je bil v afero Patria 2.

Jure Cekuta se je rodil 6. junija 1952 v Celju, kjer je končal srednjo tehnično šolo ter nadaljeval študij na Višji ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru.

Umetniška pot ga je vodila po ZDA in Evropi. Leta 2007 je magistriral ter v letu 2015 končal doktorski študij umetnosti na Fakulteti uporabnih umetnosti v Beogradu.

V aferi Patria 2 je bil obsojen na zaporno kazen. Uprava zapora na Dobu mu je julija na njegovo prošnjo zaradi slabega zdravja začasno prekinila prestajanje zaporne kazni.

V aferi Patria 2 je bil obsojen na zaporno kazen. Uprava zapora na Dobu mu je julija na njegovo prošnjo zaradi slabega zdravja začasno prekinila prestajanje zaporne kazni.

Kot je zapisal Cekutin sin, je njegov oče "zbolel v dolgoletnem boju s slovenskim pravnim sistemom, v veliki želji, da bi dokazal svojo nedolžnost. Bitko s hudo boleznijo je izgubil v krogu svoje družine in tistih, ki so ga imeli radi".

x0Xs5no02AQ