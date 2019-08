Indija odpravila avtonomijo Kašmirja

Oblasti so priprle tudi več lokalnih politikov. V hišnem zaporu naj bi med drugim bili nekdanji premierji regije in pomembni politiki Omar Abdullah, Faroq Abdullah ter Mehbooba Mufti.

Dolina Pahalgam v Kašmirju

© KennyOMG / WikiCommons

Indijski predsednik je danes z odlokom odpravil poseben status indijskemu delu regije Kašmir. Na območju Srinagar je zdaj omejeno združevanje ljudi in prekinjen dostop do mobilnega interneta. Aretiranih naj bi bilo tudi več lokalnih politikov. Prejšnji teden je sicer Indija v Kašmir napotila še 10.000 vojakov.

Indijski notranji minister Amit Šah je danes sporočil parlamentu, da je predsednik z odlokom odpravil 370. člen ustave, ki zagotavlja večinsko muslimanski indijski zvezni državi Džamu in Kašmir posebno avtonomijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ta člen določa, da ima ta zvezna država svojo ustavo, ločeno zastavo in avtonomijo glede vseh zadev razen zunanje politike, obrambe in komunikacij. Vladajoča nacionalistična stranka Bharatiya Janata že desetletja nasprotuje posebnemu statusu regije in je razveljavitev 370. člena ustave vključila v svoj predvolilni program.

Na območju poletne prestolnice Kašmirja Srinagar so zaprte tudi vse izobraževalne ustanove, ukrep pa je začel veljati danes ob polnoči po lokalnem času, piše v ukazu vlade države Džamu in Kašmirja. Varnostni ukrepi bodo tam veljali do nadaljnjega, na spletni strani poroča Indian Express.

Nekateri lokalni politiki se tudi bojijo, da bi lahko vlada Narendre Modija preklicala desetletja stare posebne pravice države, vključno z amandmajem v indijski ustavi, ki preprečuje, da bi zemljišča v Kašmirju lahko kupovali tudi tisti, ki niso prebivalci te zvezne države. S tem bi lahko povzročili demografske spremembe v tej edini večinsko muslimanski indijski zvezni državi, ki meji na Pakistan, navaja Al Jazeera.

Indijska varnostna služba je v petek sporočila, da imajo dokaze o načrtovanih napadih na hindujske romarje v Kašmirju s strani oboroženih skupin, ki jih podpira Pakistan. Lokalna vlada pa je v petek izdala ukaz, ki je odpovedal romanje in naročil romarjem in turistom, naj se vrnejo domov.

Višji lokalni vladni uradnik je za tiskovno agencijo Reuters dejal, da je to povzročilo paniko in da večina 20.000 hindujskih romarjev in indijskih turistov ter več kot 200.000 delavcev zapušča regijo.

Indija ima v Kašmirju sicer nameščenih okoli 700.000 vojakov. Tako Indija kot Pakistan si lastita regijo in sta že bojevala tri od njunih štirih vojn zaradi tega območja.

Na liniji nadzora, militarizirani de facto meji, ki ločuje indijski in pakistanski del Kašmirja, naj bi po navedbah indijske vojske Pakistanci poskušali napasti eno od indijskih postojank, pri tem pa naj bi indijska vojska ubila okoli šest "pakistanskih teroristov". Prav tako naj bi Pakistanci večkrat poskušali "motiti mir v dolini v zadnjih 36 urah". Pakistan je to zanikal.

Odnosi med državama so se še dodatno zaostrili po napadu na konvoj z indijskimi vojaki sredi februarja v indijskem delu Kašmirja, v katerem je umrlo več kot 40 pripadnikov indijske vojske. Odgovornost za napad je prevzela skupina Džaiš e Mohamed, ki deluje v Pakistanu. New Delhi trdi, da je Islamabad sokriv za ta napad, kar pa ta zanika.

Indija ima v Kašmirju sicer nameščenih okoli 700.000 vojakov. Tako Indija kot Pakistan si lastita regijo in sta že bojevala tri od njunih štirih vojn zaradi tega območja. V zadnjih 30 letih je bilo zaradi tega oboroženega spora v indijskem delu Kašmirja ubitih okoli 70.000 ljudi, večinoma civilistov.

