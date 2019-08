Azilanti na Viču obtožili varnostnike, da sodelujejo pri tihotapljenju ljudi

Iniciativa prosilcev za azil je na tiskovni konferenci izrazila sum o tihotapljenju ljudi v azilnem domu Vič in neprimernem odnosu nekaterih varnostnikov

Pred časom pred Azilnim domom Vič

© Borut Krajnc

Predstavniki iniciative prosilcev za azil Boj za svobodo (La Lutte de la Liberte) so danes opozorili na domnevno nevzdržne razmere v azilnem domu Vič, med drugim na neprimeren odnos nekaterih varnostnikov. Prav tako so izrazili sum, da se v azilnem domu dogaja organizirano tihotapljenje prosilcev, pri čemer naj bi sodelovali varnostniki.

Predstavniki iniciative so z branjem izjave v arabščini, angleščini in slovenščini na današnji novinarski konferenci opozorili na po njihovi oceni slabe razmere v ustanovi. Izpostavili so dolgotrajne postopke za pridobitev azila in dovoljenja za delo.

"Zdravniška oskrba je zagotovljena zgolj v nujnih primerih, veliko ljudi živi že več mesec v malih sobah, kjer spi šest ali sedem ljudi, prav tako skorajda nimamo dostopa do javnega prevoza," so še navedli v imenu prosilcev za azil iz viškega azilnega doma.

Ti pred predstavnike medijev niso stopili, saj naj bi jim to bilo onemogočeno. "Fantje, s katerimi smo bili v kontaktu, danes nimajo izstopa iz azilnega doma. Očitno se nekaj prikriva. Zakaj ljudje sami ne morejo povedati in zakaj se morajo bati osebe, ki je plačana iz državnih sredstev," se je spraševal Jošt Žagar.

V iniciativi so namreč opozorili tudi na domnevno neprimeren odnos nekaterih varnostnikov do uporabnikov azilnega doma. "Ves čas jih ustrahujejo. Do prosilcev se obnašajo, kot da so drugorazredni ljudje. Ne spoštujejo njihove avtonomije in jim ne pustijo, da povejo svoje stvari. Ljudje nimajo nobene svobode, azilni postopki so dolgotrajni, nepravični. Ves čas so pod nekimi pritiski, negotovostjo," je dejala Aigul Hakimova.

Predstavniki iniciative so prav tako izrazili sum, da se v azilnem domu dogaja organizirano tihotapljenje prosilcev, pri čemer naj bi sodelovali nekateri varnostniki varnostne službe Galekom.

Ko je na to vodstvo doma opozoril eden od uporabnikov azilnega doma, je v. d. direktorice urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj po njihovih navedbah to zanikala, dva varnostnika iz družbe Galekom pa sta po njihovih informacijah nato bila odstranjena iz azilnega doma.

Po tem dogodku naj bi nekaj drugih varnostnikov nato prosilca za azil, ki se je obrnil na vodstvo, začelo nadlegovati, ustrahovati in mu odtegovati predpisana zdravila. Kot so navedli, se je zaradi zlorab in poniževanja, ki so trajali več kot mesec dni, stanje prosilca za azil poslabšalo in kot rezultat provokacij je bil udeležen v treh pretepih.

"Ljudje, ki živijo v kampu, vedo vse o spornih praksah zaposlenih v azilnem domu, zato so tudi skušali preprečiti nasilno vedenje varnostnikov proti prosilcu in preprečiti pretep, vendar so varnostniki poklicali policijo."

Do večjega pretepa med prosilci za azil in varnostniki, kasneje tudi s policijo, je prišlo 25. julija, ko naj bi varnostniki brez opozorila uporabili solzivec. Policija je takrat sporočila, da dva tujca nista upoštevala ukazov varnostnikov. Ker sta s kršenjem javnega reda in miru nadaljevala tudi po prihodu policistov, so jima odvzeli prostost.

Kot so danes opozorili v iniciativi, je bil eden premeščen v postojnski center za tujce, kjer trenutno nima možnosti izhoda, začel je tudi gladovno stavkati.

Verjamejo, da so ga odpeljali v center za tujce, ker se je pritožil administraciji azilnega doma, njegova svoboda pa mu je bila odvzeta zaradi tega, kar je videl. "Ljudje, ki živijo v kampu, vedo vse o spornih praksah zaposlenih v azilnem domu, zato so tudi skušali preprečiti nasilno vedenje varnostnikov proti prosilcu in preprečiti pretep, vendar so varnostniki poklicali policijo," so zatrdili.

V iniciativi so ob tem še poudarili, da vsi varnostniki niso nasilni, temveč nekateri zelo človeško opravljajo svoje delo. Prav tako so pohvalili delo na oddelku za družine.

STA na pojasnila varnostne službe Galekom in policije še čaka, na ministrstvu za notranje zadeve pa navedb iniciative zaenkrat ne komentirajo.

V petkovi Mladini bomo o tem objavili obsežnejši članek.