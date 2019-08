Trikrat več primerov ošpic

Število primerov ošpic se je v svetu v prvih sedmih mesecih letos skoraj potrojilo v primerjavi z enakim obdobjem lani. Svetovna zdravstvena organizacija WHO beleži povečano nezaupanje v cepiva.

Primer ošpic

© arhiv Mladine

Število primerov ošpic se je v svetu v prvih sedmih mesecih letos skoraj potrojilo v primerjavi z enakim obdobjem lani, je opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). To je tudi najvišje zabeleženo število primerov od leta 2006, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Letos so do konca julija zabeležili 364.808 primerov ošpic, lani so jih v enakem obdobju 129.239. Število primerov je zaskrbljujoče tudi zato, ker domnevajo, da se registrira le enega od desetih primerov.

Zelo nalezljive ošpice se lahko prepreči z dvema dozama cepiva, ampak so pri WHO v zadnjih mesecih zabeležili povečano nezaupanje v cepiva in opozarjajo pred upadanjem stopnje precepljenosti.

V Evropi so letos zabeležili skoraj 90.000 primerov ošpic, lani pa 84.462.

Največ primerov ošpic so sicer letos zabeležili v Demokratični republiki Kongo, Madagaskarju in Ukrajini. V Madagaskarju so v prvi polovici leta zabeležili 127.500 primerov, a po nacionalni kampanji cepljenja število okužb upada.

Hujše izbruhe so med drugim zabeležili še v Angoli, Kamerunu, Čadu, Kazahstanu, Nigeriji, Filipinih in na Tajskem.

Tudi v ZDA so opazili porast, saj so letos imeli 1164 primerov ošpic, lani pa so imeli v celem letu 372 primerov. V Evropi so letos zabeležili skoraj 90.000 primerov ošpic, lani pa 84.462.

PREBERITE SI TUDI >> Laži in zavajanja v slovenski proticepilski bibliji. Projekt Imuno razbija mite o nevarnosti cepiv. >>