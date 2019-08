Umrl je Ivan Oman, borec za pravice kmetov

Čeprav se je od aktivne politike poslovil že pred več kot dvema desetletjema, je bil v slovenskem političnem in družbenem prostoru tako rekoč do zadnjega prisoten s svojimi komentarji aktualnih razmer

Nekaj ustanovnih članov Demosa (Ivan Oman skrajno desno)

V soboto je umrl Ivan Oman, soustanovitelj in prvi predsednik Slovenske kmečke zveze. Bil je eden ključnih ljudi pri ustanavljanju Demosa in osamosvajanju Slovenije, politični sopotniki in tekmeci pa se ga spominjajo kot treznega politika. Njegovi komentarji aktualnih razmer so imeli vedno velik odmev.

Omana se bodo mnogi spominjali kot borca za pravice kmetov. Leta 1988 je prevzel vodenje iniciativnega odbora za ustanovitev Slovenske kmečke zveze, 12. maja 1988 pa je bil na zborovanju v Unionski dvorani v Ljubljani, ki je potekalo pod geslom Ali res mora kmet samo ubogati?, izvoljen za njenega predsednika. Njen predsednik je ostal do spomladi 1992, ko se je stranka preimenovala v SLS.

Ivan Oman je veljal za starosto slovenske politične pomladi. Aktivno je sodeloval v procesu demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. Med drugim je govoril na zborovanju v podporo JBTZ, nastopil je tudi na prireditvi v Cankarjevem domu v podporo kosovskim rudarjem.

Ob nastanku Združene opozicije Slovenije Demos je Oman postal njen podpredsednik. Sodeloval je tudi pri ustanavljanju ostalih pomladnih strank Demosa. Na predstavitvi Demosa januarja 1990 je izgovoril znameniti stavek: "Mi gremo na volitve zato, da zmagamo."

Leta 1990 je bil Oman izvoljen za člana predsedstva Republike Slovenije. Bil je edini član predsedstva, ki je podprl ustanovitev Slovenske vojske in ni podpisal deklaracije za mir.

"Hvaležni smo usodi, da nam je v prelomnih časih naše zgodovine dala modrega in odločnega ljudskega voditelja odprtega in mehkega srca."



Borut Pahor, predsednik republike, o Ivanu Omanu

Ker je želel, da bi se SKZ, ki se je medtem preimenovala v Slovensko ljudsko stranko, združila s SKD, je pred volitvami leta 1992 pristopil k SKD ter kandidiral na njihovi listi, na kateri je bil tudi izvoljen za poslanca v državnem zboru. Po izteku poslanskega mandata pa se je poslovil od aktivne politike.

Čeprav se je od aktivne politike poslovil že pred več kot dvema desetletjema, je bil v slovenskem političnem in družbenem prostoru tako rekoč do zadnjega prisoten s svojimi komentarji aktualnih razmer. V njih se je med drugim zavzemal za vnovično sodelovanje strank, predvsem na desnici.

Tako je še decembra lani nagovoril več sto zbranih na slavnostni akademiji SLS ob 30. obletnici ustanovitve svoje predhodnice, SKZ. Dejal je, da se bil pred 30 leti z ustanovitvijo SKZ narejen prvi koraki v novo ero slovenske zgodovine, katerega se lahko slovenski demokrati spominjajo s ponosom. A je bil kritičen, češ da svoje države nismo vzeli dovolj resno. Pozval je k medsebojnemu sodelovanju vseh političnih opcij brez sovraštva in v duhu zdrave konkurence. "Šele, ko bo možno normalno sodelovanje, takrat bomo prava demokracija," je dejal.

V podhodu v Unionsko dvorano, v kateri je bila 12. maja 1988 ustanovljena SKZ, je tedaj tudi odkril spominsko obeležje.

Da je Oman pomembno zaznamoval slovensko politiko in čas osamosvajanja države, mu danes ob izrekih sožalja predvsem na družbenih omrežjih priznavajo številni tedanji politični sopotniki in tekmeci, pa tudi politiki mlajše generacije.

"Dokler ima desnica takšnega vodjo, je levici zmaga zagotovljena."



Ivan Oman leta 2015 o Janezu Janši

V stranki SDS so ob smrti Ivana Omana zapisali, da se je poslovil starosta slovenske politične pomladi, ki je znal z jasno in kritično mislijo odločno izpostavljati smer, v katero bi moral iti narod, če bi želel doživeti blagostanje. Izrazili so hvaležnost za njegovo delo. Prvak stranke Janez Janša pa je zapisal, da se je poslovil pogumen Slovenec.

Prvi predsednik republike Milan Kučan je v odzivu za STA med drugim zapisal, da je Oman kot človek dialoga prispeval, da je predsedstvo nekdanje Republike Slovenije enotno sprejemalo odločitve, pomembne za uspeh prizadevanj v procesu ustanavljanja samostojne države. Dodal je, da je ponosen na čase sodelovanja z njim.

Aktualni predsednik Borut Pahor je Omana označil za enega od očetov države. "Hvaležni smo usodi, da nam je v prelomnih časih naše zgodovine dala modrega in odločnega ljudskega voditelja odprtega in mehkega srca," je zapisal na Twitterju.

Hvaležnost mu je izrazil tudi premier Marjan Šarec, ki je v odzivu izpostavil, da ne le, da je Oman aktivno sodeloval pri osamosvojitvi Slovenije, temveč je vanjo tudi ves čas verjel.

Da je Slovenija izgubila modrega in preudarnega človeka, je ob smrti Ivan Omana na Twitterju zapisal predsednik državnega zbora in stranke SD Dejan Židan.

Prvak NSi Matej Tonin ga je označil kot izjemnega človeka. "Ko je prišel čas za dejanja, ni okleval. Ko je prišel čas za jasne misli, se ni bal. Domovino je nosil v srcu in domovina mu bo večno hvaležna," je navedel.

Zunanji minister in predsednik SMC Miro Cerar je zapisal, da so bile Omanove kritične misli marsikdaj povod za premislek. Junija 2016, ob 25. obletnici osamosvojitve, je Oman izrazil željo, "da bi ta narod prišel k sebi, da bi se sam sebe zavedal, in predvsem, da bi vedel, komu je dolžan za to, da živimo v takšni civilizaciji". Ob tem je dodal, da počasi razmišlja o tem, da bo treba spet priklicati lastovko slovenske pomladi.

Ivan Oman se je sicer rodil 10. septembra 1929 v kmečki družini v Zmincu. Bil je oče sedmih otrok.

