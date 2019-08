Richard Gere: Salvini je mali Trump

Hollywoodski igralec Richard Gere, ki je pred kratkim obiskal begunce na ladji, je italijanskemu notranjemu ministru Salviniju sporočil, da bi spremenil svoj pogled, če bi s temi ljudmi preživel nekaj časa, slišal njihove zgodbe in družinske travme

Salvini vs. Gere

© WikiCommons

Besedni dvoboj med ameriškim igralcem in italijanskim notranjim ministrom se nadaljuje. Hollywoodski igralec Richard Gere je italijanskega notranjega ministra in vodjo skrajno desne stranke Liga Mattea Salvinija označil za "malega Trumpa", ki za pridobivanje glasov izrablja strahove ljudi.

Gere se je pred kratkim sprl s Salvinijem glede humanitarne ladje Open Arms, na kateri je več kot 100 migrantov in ji italijanske oblasti ne dovolijo vplutja v pristanišče.

"Italijanski notranji minister ima enako mentaliteto kot predsednik Trump. Pravzaprav Salvinija imenujem 'mali Trump'. Spodbuja enako ignoranco ter izrablja strahove in sovraštvo ljudi," je za današnjo izdajo italijanskega dnevnika Corriere della Sera povedal Gere.

Pred dvema tednoma se je Gere vkrcal na ladjo Open Arms in migrantom prinesel hrano. Salvini se je na to odzval in Gera pozval, naj migrante odpelje v Hollywood in jih gosti v svojih vilah.

"Ima družino, otroke, starše. A politiko vidi kot pretvezo za povečanje svoje priljubljenosti."



Richard Gere o Salviniju

V intervjuju je Gere dejal: "Če bi Salvini s temi ljudmi preživel nekaj časa, slišal njihove zgodbe, njihove družinske travme, bi spremenil svoj pogled."

Gere bi rad Salvinija spoznal, saj meni, da ni takšen, kot se predstavlja javnosti. "Ima družino, otroke, starše. A politiko vidi kot pretvezo za povečanje svoje priljubljenosti."

Salvini, ki je tudi podpredsednik italijanske vlade, se je znašel v zapleteni politični situaciji, potem se je zavzel za glasovanje o nezaupnici vladi, s čimer želi izsiliti predčasne volitve, na katerih bi glede na javnomnenjske raziskave zmagal.

Njegov koalicijski partner Gibanje pet zvezd mu poskuša načrt preprečiti z oblikovanjem nove vlade z največjo opozicijsko Demokratsko stranko, s čimer bi Salviniju preprečili prevzem oblasti.

