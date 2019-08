Sodišče zaradi spolnih zlorab potrdilo obsodbo kardinala

78-letni kardinal in nekdanji tretji mož Vatikana je nad odločitvijo sodišča razočaran, saj še vedno trdi, da je nedolžen. Njegove žrtve pa so si oddahnile, da je štiriletni sodni postopek končan.

© Papiermond / WikiCommons

Vrhovno sodišče v avstralski zvezni državi Viktorija je danes zavrnilo pritožbo avstralskega kardinala Georgea Pella, ki je bil marca obsojen na šest let zapora zaradi spolnih zlorab dveh dečkov konec 90. let 20. stoletja. Pell, ki je nad današnjo razsodbo razočaran, ima možnost še ene pritožbe.

"Z večino (2 proti 1) je prizivno sodišče zavrnilo pritožbo Georgea Pella proti obsodbi zaradi spolnih napadov," je povedala glavna sodnica vrhovnega sodišča v avstralski zvezni državi Viktorija Anne Ferguson. "Nadaljeval bo s prestajanjem šestletne zaporne kazni," je dodala.

Predčasen pogojni izpust bo po njenih besedah mogoč po treh letih in osmih mesecih, torej oktobra 2022, navajajo tuje tiskovne agencije.

Odvetniki so med drugim trdili, da je obsodba nerazumna, ker temelji samo na pričanju ene od žrtev. Poleg tega glede na datume in kardinalovo javno potrjeno gibanje na dneve, ko naj bi se zgodile zlorabe, čas napada "ni mogoč". Pell se je namreč v času, ko naj bi se zgodilo posilstvo, pogovarjal z verniki na zahodnih vratih, so pojasnili.

Sodnica je medtem žrtev označila za nekoga, ki "zagotovo ni lažnivec, ne fantazira in je priča resnice".

Pellov tiskovni predstavnik je po odločitvi sporočil, da je 78-letni kardinal razočaran nad odločitvijo sodišča. Še vedno trdijo, da je nedolžen. Možnost zadnje pritožbe na avstralsko višje sodišče, za katero imajo časa 28 dni, še preučujejo.

Ena od žrtev, ki je danes že odrasel moški, je ob tem povedal, da si je ob odločitvi sodišča oddahnil in da je bil ta štiriletni sodni postopek stresen.

Z olajšanjem je razsodbo sprejel tudi oče druge žrtve, ki je zaradi prevelikega odmerka mamil umrla. "Čuti, da je bila danes zagotovljena pravica. Počuti se olajšanega, ker je George Pell danes za rešetkami," je povedala očetova odvetnica Lisa Flynn.

Melbournski nadškof Peter Comensoli je medtem poudaril, da spoštuje razsodbo sodišča, in tudi druge pozval, naj jo spoštujejo.

Nekdaj tretji mož Vatikana je bil marca obsojen na šest let zapora. Spoznali so ga za krivega spolnih zlorab dveh 13-letnih dečkov s prestižnega kolidža sv. Kevina v letih 1996 in 1997. Ena od žrtev je kardinala ovadila policiji leta 2015, druga pa je leta 2014 umrla zaradi prevelikega odmerka mamil in ni nikoli javno spregovorila o zlorabi.