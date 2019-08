Trump: Vsak Jud, ki voli demokrata, kaže veliko nezvestobo

Izvršna direktorica Ameriškega judovskega demokratičnega sveta Halie Soifer se je na besede predsednika ZDA odzvala s tvitom, da Donald Trump nima pravice govoriti, da ve, kaj je za Jude najbolje ali od njih zahtevati zvestobo

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ameriški Judi, ki volijo demokrate, kažejo "popolno neznanje ali veliko nezvestobo". S tem je poskrbel za buren odziv judovskih organizacij, ki so ga obtožile spodbujanja antisemitizma.

"Pred petimi ali pa še tremi leti je bila samo misel, da bi govorili o odpovedi pomoči Izraelu zaradi dveh oseb, ki sovražita Izrael in Jude - sploh ne morem verjeti, da razpravljamo o tem. Kaj se je zgodilo z demokratsko stranko?" se je Trump vprašal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

"Mislim, da vsak Jud, ki voli demokrata, kaže popolno neznanje ali pa veliko nezvestobo," je poudaril.

Te izjave so poskrbele za razburjenje med judovskimi organizacijami, ki so ga obtožile spodbujanja antisemitizma. "Ni sicer jasno, komu so po besedah predsednika Judi nezvesti, a so obtožbe o nezvestobi dolgo uporabljali za napade na Jude," je na Twitterju zapisal izvršni direktor združenja Antidefamacijska liga (ADL) Jonathan Greenblatt.

Trump s svojimi izjavami vznemirja javnost, potem ko je Izrael ameriškima kongresnicama iz vrst demokratov Ilhan Omar in Rashidi Tlaib prepovedal vstop v državo, ker sta podprli bojkot Izraela zaradi ravnanja s Palestinci.

Izvršna direktorica Ameriškega judovskega demokratičnega sveta Halie Soifer pa je tvitnila, da predsednik "nima pravice govoriti, da ve, kaj je najbolje za ameriške Jude, ali zahtevati zvestobe od nas".

Do predsednikovih izjav je bil kritičen tudi senator Bernie Sanders, ki se poteguje za demokratsko predsedniško nominacijo. "Sem ponosen Jud in nimam težav z glasovanjem za demokrate," je zapisal na Twitterju. Dejal je, da bo na predsedniških volitvah 2020 volil Juda, sebe.

Trump s svojimi izjavami vznemirja javnost, potem ko je Izrael ameriškima kongresnicama iz vrst demokratov Ilhan Omar in Rashidi Tlaib prepovedal vstop v državo, ker sta podprli bojkot Izraela zaradi ravnanja s Palestinci. Kasneje so Tlaibovi dovolili vstop za "humanitarni obisk pri babici". A je kongresnica ponudbo Izraela zavrnila, saj ne pristaja na to, da jo skušajo utišati in obravnavati kot zločinko.

