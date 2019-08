Problematični predsednik državnega sveta A. K.

Si res želimo, da je predsednik državnega sveta človek, ki je dokazano nacionalist in rasist, ki laže, se lažno predstavlja in grobo in agresivno napada državljane?

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca

© Borut Krajnc

V članku Kdo je nova zvezda desnice (Mladina, št. 33, 16. 8. 2019) se Jure Trampuš argumentirano sprašuje o kompetentnosti predsednika državnega sveta (DS) Alojza Kovšce. Po objavi članka je temu portal Nova24TV še istega dne ponudil prostor za odgovore na navedbe, med drugim tudi na mnenje, da so njegove besede na moj račun v nedavnem tvitu, s katerim se je odzval na kritično mnenje o njegovih nastopih, izraženo v kolumni v Večeru, povsem neprimerne za predsednika državnega sveta. Šele iz odgovorov na portalu sem izvedela, da se je obme bojda »obregnil« že pred tem tvitom, pred dvema letoma in potem še enkrat – če nič drugega, bi to pomenilo, da nikakor nisem prva začela. Po najnovejših izjavah menim, da je moja državljanska dolžnost, da zaskrbljenost glede njegove sposobnosti za opravljanje tako odgovorne državne službe izrazim javno.