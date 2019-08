Ko vam dostavna služba prinese telefon, ki ga niste naročili

Nova goljufija temelji na zlorabi osebnih podatkov. Če prejmete nenaročeno pošiljko, pokličite spletno podjetje, ki nam je izdelke poslalo, in obvestite policijo.

© WikiCommons

BBC poroča o novi goljufiji, ki postaja pogostejša v Veliki Britaniji – žrtve poročajo, da se začne tako, da vam dostavna služba na dom prinese vrhunske in najnovejše telefone, ki jih sploh niste naročili.

Sliši se nenavadno, pomislili bi celo, da prijetno – kdo ne bi bil zadovoljen s 1000 evrov vrednim telefonom, ki ga ni bilo treba plačati, mar ne? Toda to je le prvi del zgodbe, v drugem delu ponovno nastopi uslužbenec dostavne službe, ki pozvoni na vrata in skesano pove, da je bil telefon dostavljen po pomoti in ga zahteva nazaj. Tisti, ki »uslužbencu« izročijo telefon, postanejo žrtev goljufije in so ob tisočaka.

Goljufija temelji na zlorabi osebnih podatkov, ko hekerji pridobijo osebne podatke, med katerimi so tudi plačilni podatki (denimo uporabniško ime in geslo za Paypal ali podatki s plačilne kartice).

Goljufija temelji na zlorabi osebnih podatkov, ko hekerji pridobijo osebne podatke, med katerimi so tudi plačilni podatki (denimo uporabniško ime in geslo za Paypal ali podatki s plačilne kartice). S temi podatki v spletu naročijo najnovejše in najdražje telefone in jih pošljejo zlorabljeni osebi, nato pa k njej pošljejo nekoga, ki se predstavi kot uslužbenec kurirske službe in si telefon prisvojijo. Zlorabljena oseba je tako plačala za telefon in ostala brez njega.

Strokovnjaki svetujejo, da nenaročene pošiljke nikakor ne smemo predati nikomur, ampak moramo poklicati spletno podjetje, ki nam je izdelke poslalo, in obvestite policijo.

Prepričani smo sicer, da se da z nekaj previdnosti tako goljufijo tudi preprečiti. Denimo z vklopom SMS obveščanja o vseh transakcijah na našem transakcijskem računu in obveščanju iz drugih plačilnih sistemov (denimo Paypal).

Članek je bil prvotno objavljen na portalu revije Monitor >>