Levica predlaga ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

"Ukinitev dopolnilnega zavarovanja je ključno vprašanje tega političnega trenutka," je poudaril koordinator Levice Luka Mesec in dodal, da je to temelj nadaljnjega sodelovanja s koalicijo in vlado Marjana Šarca. Če podpore ne bo, bo to pomenilo, da je koalicija prekinila sodelovanje z Levico. Predlog Levice podpirajo tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.

Bo predsednik vlade Marjan Šarec spoštoval sporazum z Levico in ukinil dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

© Borut Krajnc

Levica je včeraj predstavila zakonski predlog za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Do predlaganih rešitev so kritični v delodajalskih vrstah, sindikalna stran argumente podpira, v zavarovalnicah svarijo pred nepremišljenimi posegi. V koaliciji pa so ostri predvsem do soliranja Levice in njihovega pogojevanja podpore vladi. "Ukinitev dopolnilnega zavarovanja zagotavljamo s socialno pravičnim prenosom v obvezno zavarovanje, in sicer s povečanjem prispevnih stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje za delodajalce, delavce, samostojne podjetnike in pokojninsko blagajno ter z novim prispevkom na kapitalske dohodke, s katerimi bomo zbrali potrebnih 528 milijonov evrov v letu 2021," je ključne rešitve predloga povzel poslanec Levice Miha Kordiš.

Predlog namreč predvideva dvig prispevne stopnje za eno odstotno točko za delojemalce in pokojninsko blagajno ter dvig za 1,6 odstotne točke za delodajalce. Za samozaposlene je predviden dvig prispevne stopnje za dve odstotni točki. S tem bo po ocenah Levice na boljšem okoli 95 odstotkov vseh zaposlenih v primerjavi z aktualno ureditvijo.

"Ukinitev dopolnilnega zavarovanja je ključno vprašanje tega političnega trenutka," je ob tem poudaril koordinator Levice Luka Mesec. Poslanci so po njegovih besedah predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju danes že dobili v branje, v stranki pa ga bodo v DZ vložili konec septembra. Računajo, da bo obravnavan na novembrski seji.

Mesec je prepričan, da je ukinitev dopolnilnega zavarovanja "absolutno politična odločitev". Ukinili bi ga lahko že letos jeseni, če bo "koalicija držala svojo besedo".

Za Levico je to, kot je poudaril Mesec, temelj nadaljnjega sodelovanja s koalicijo in vlado Marjana Šarca. Če podpore ne bo, je po njegovih besedah jasno, da je koalicija prelomila svoje obljube. "V tem primeru bomo ugotovili, da je koalicija prekinila sodelovanje z Levico," je dejal in dodal, da bodo v tem primeru glasovali proti proračunu.

V koaliciji so do takih potez kritični. "Zdravstvo je tako pomembna tema, da si ne zasluži nobenega pogojevanja katerekoli stranke," je dejal vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. Po njegovi oceni gre pri dopolnilnem zavarovanju za zahtevno materijo, kjer bodo morali vključno z Levico prisluhniti tako strokovnim kot političnim argumentom.

Tudi po besedah vodje poslanske skupine SMC Igorja Zorčiča je ta tema tako pomembna, da bi morala nastajati v sodelovanju z ministrstvom za zdravje, ki ima vpogled v dogajanje v zdravstvu in podatke o posledicah teh sprememb.

"Tempo sprejemanja ukrepov bi Levica lahko diktirala, če bi bila v vladi, pa si te odgovornosti Mesec in kolegi niso upali prevzeti," so kritični tudi v SAB. Kot so navedli, bi Levica morala razumeti, da ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sama po sebi ne pomeni, da bodo stvari potem čudežno boljše.

V DeSUS so kot zelo neobičajno ocenili, da o reševanju tako pomembnih vprašanj v koaliciji prej izvedo iz medijev, namesto, da bi jim jih predstavil predlagatelj. "Še bolj pa bode v oči to, da Levica skače v zelje pristojnemu ministrstvu, ki se intenzivno ukvarja s to problematiko in pripravlja ustrezne analize ter možne rešitve," so navedli v DeSUS.

Minister za zdravje Aleš Šabeder je v pogovoru za STA sicer poudaril, da vprašanje dopolnilnega zavarovanje ne sme biti odločitev politike, ampak stroke. Poudaril je, da bo v primeru ukinitve tega zavarovanja treba najti rešitev za dolgotrajen in stabilen vir financiranja. Trenutno z ministrstvom za finance pripravljajo različne simulacije. Ena od možnosti je dvig prispevne stopnje.

Razrešitev tega vprašanja je ministrstvo predvidelo s spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bi po ministrovih besedah moral biti na vladi junija prihodnje leto. Ko je Šabeder prioritete za letos in za prihodnje leto predstavil vsem poslanskim skupinam, pripomb na časovnico ni bilo, zato ga čudi, da Levica hiti s svojim predlogom.

V največji koalicijski stranki LMŠ, iz kvote katere tudi prihaja minister za zdravje, se na predlog Levice za zdaj niso odzvali.

Po oceni opozicijske NSi pa je, kot so zapisali na Twitterju, iskanje alternativ pri financiranju zdravstvenega sistema sicer legitimno, ne rešuje pa temeljnih problemov našega zdravstva.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije pa podpirajo argumente Levice, a hkrati opozarjajo, da zaradi ukinitve ne sme priti do poslabšanja zdravstvenih storitev. Podpirajo tudi rešitev Levice, da država financira obvezno zavarovanje tudi v primeru, ko odhodki zavoda presegajo prihodke od prispevkov za obvezno zavarovanje. Vsekakor zaradi ukinitve ne sme priti do poslabšanja dostopnosti zdravstvenih storitev in rednega plačila izvajalcem, je poudarila izvršna sekretarka zveze Lučka Böhm.

V zavarovalnicah, ki ponujajo dopolnilno zavarovanje, za zdaj še ne želijo komentirati predloga Levice, saj podrobnosti predloga še ne poznajo.