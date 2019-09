Križanke z novo streho šele prihodnje leto

Poletni avditorij Križank bo novo streho, potem ko je prejšnjo aprila 2016 uničila snežna ujma, predvidoma dobil šele prihodnje leto, torej šele štiri leta kasneje. Po zapletih s sosednjo srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, za katero je pristojno ministrstvo ugotovilo, da statično ni primerna, da bi streho ponovno vpeli nanjo, so končno našli novo rešitev - samostojno konstrukcijo.

Tako so za STA pojasnili na Festivalu Ljubljana, ki je tudi letošnji mednarodni poletni festival, ki se te dni izteka, v deloma obnovljenih Križankah zaradi manjkajoče strehe moral prilagajati vremenu. Po njihovih besedah so preverili možnost za postavitev samostojne strešne konstrukcije tako, da ne bodo dodatno obremenili sosednje srednješolske stavbe.

"Samostojna konstrukcija bo dvodelna, in sicer bo streha nad odrskim delom fiksna, nad avditorijem pa pomična. Nameščena bo na samostoječo konstrukcijo, ki ne bo pritrjena na stavbo šole. Opremljena bo s senzorji za dež in veter ter sistemom za odvod meteorne vode. Investicija bo poleg strehe zajemala tudi odrsko in svetlobno tehniko," so pojasnili na zavodu.

Kot so dodali, je zdaj v pripravi nov načrt za izdelavo strehe. Glede na to bo treba najprej izvesti javni razpis za projektanta in izvajalca, gradnja pa bo predvidoma izvedena prihodnje leto.

Z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ki je solastnica šolske stavbe, pa so v zaključni fazi dogovora, ki bo omogočal nadaljevanje aktivnosti za postavitev samostojne strehe. Ministrstvo namreč avgusta lani ni izdalo soglasja za ponovno namestitev platnene pomične strehe, ki je bila pred snegolomom nad gledališčem Križank po načrtih inženirja Miloša Marinčka vpeta na strešno konstrukcijo šole.

Kot razlog so navedli, da bi bila s tem ogrožena statika šole, zato so na Festivalu Ljubljana in Mestni občini Ljubljana kot ustanoviteljici zavoda našli novo rešitev. Pred tem je Festival Ljubljana skušal doseči tudi prepoved uporabe stavbe, v kateri deluje šola.

Zaradi snežne ujme so sicer Plečnikovo gledališče lani rekonstruirali in nadgradili. Delavci podjetja Makro 5 so obnovo, med kateri naj bi postavili tudi novo streho, začeli februarja in končali avgusta 2018, zaradi odkritih ostankov predmestja antične Emone pa so jo vmes morali prekiniti. Med drugim so posodobili projekcijski objekt in odrsko opremo ter postavili bočno vetrno zaščito proti Zoisovi cesti.