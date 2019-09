Vozniku rekordna kazen več kot 10.000 evrov

Zaradi povzročitve prometne nesreče, pobega s kraja dogodka in neupoštevanja rdeče luči na semaforju bo moral plačati 76.000 kun kazni. Gre za do zdaj najvišjo denarno kazen, ki so jo na Hrvaškem izrekli po uveljavitvi strožjega zakona o varnosti v prometu 1. avgusta.

© pxhere

Policija v hrvaškem Osijeku je prijela 52-letnika, ki je vinjen storil več hujših prometnih prekrškov. Zaradi povzročitve prometne nesreče, pobega s kraja dogodka in neupoštevanja rdeče luči na semaforju bo moral plačati 76.000 kun (10.270 evrov) kazni, za dve leti mu bodo prepovedali upravljati vozila B kategorije, dobil je tudi 24 kazenskih točk.

Moški je v torek zvečer zaradi neprilagojene hitrosti trčil v parkirani avtomobil ter nadaljeval vožnjo kljub zahtevi policistov, naj se ustavi, je objavila osiješko-baranjska policijska uprava na svoji spletni strani.

Občutno višje kazni za kršitev prometnih predpisov so na Hrvaškem pred kratkim sprejeli predvsem zaradi voznikov, ki ponavljajo najtežje prometne prekrške.

Kot so dodali, je voznik zatem zapeljal skozi rdečo luč na enem bolj prometnih osijeških križišč, a so ga policisti kmalu nato ustavili. V krvi voznika so namerili 2,8 promila alkohola. Ugotovili so, da je vozil, čeprav je že imel začasno prepoved upravljanja z vozili.

Zaradi vseh prometnih prekrškov je seštevek enotne kazni 76.000 kun, kar je najvišja denarna kazen, ki so jo na Hrvaškem izrekli po uveljavitvi strožjega zakona o varnosti v prometu 1. avgusta. Občutno višje kazni za kršitev prometnih predpisov so sprejeli predvsem zaradi voznikov, ki ponavljajo najtežje prometne prekrške.