Nekdanji katalonski predsednik želi s pritožbo doseči, da mu vrnejo mandat evropskega poslanca

Carles Puigdemont in Comin, ki je v prostovoljnem izgnanstvu v Belgiji, zaenkrat ne moreta zasesti sedeža v Evropskem parlamentu, kamor je bil izvoljen na majskih volitvah

Nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont med letošnjim obiskom v Sloveniji

© Borut Krajnc

Nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont in nekdanji katalonski minister Antoni Comin sta se pritožila na začasno sodbo Splošnega sodišča Evropske unije, je Sodišče EU danes sporočilo na Twitterju. Splošno sodišče je v začetku julija zavrnilo njuno zahtevo, s katero sta želela doseči, da bi zasedla sedeža v Evropskem parlamentu.

Predsednik Splošnega sodišča EU je julija v začasni sodbi odločil, da Puigdemont in Comin, ki sta v prostovoljnem izgnanstvu v Belgiji, zaenkrat ne moreta zasesti sedežev v Evropskem parlamentu, kamor sta bila izvoljena na majskih volitvah. V utemeljitvi je zapisal, da Evropski parlament ne more preveriti, ali sta upravičena do mandata evropskih poslancev, saj ju ni na seznamu poslancev iz Španije.

V skladu s špansko zakonodajo morajo namreč tisti, ki so bili izvoljeni v Evropski parlament, za prevzem mandata priseči na španski ustavi. Nekdanja člana katalonske vlade, ki jima v Španiji zaradi njune vloge v poskusu katalonske odcepitve grozi aretacija, tega nista storila. Zaradi tega ju tudi ni na seznamu evropskih poslancev iz Španije.

Kot je danes na Twitterju sporočilo Sodišče EU, sta se na odločitev pritožila. To pomeni, da bo moralo zdaj primer obravnavati Sodišče, ki je najvišje sodišče v uniji.

Poleg Puigdemonta in Comina sedeža v Strasbourgu oziroma Bruslju ni mogel zasesti niti nekdanji podpredsednik španske regije Oriol Junqueras, ki v Španiji v priporu čaka sodbo v povezavi s poskusom katalonske odcepitve.