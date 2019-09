V kleti francoskega senata našli Hitlerjev doprsni kip in nacistično zastavo

Iz francoskega senata so ob tem danes sporočili, da najdbo preiskujejo, izvirala pa naj bi še iz časov okupacije Pariza med drugo svetovno vojno

Kip Adolfa Hitlerja v Londonu (Tower of London)

© Dark Dwarf / Fickr

V kleti francoskega senata so našli doprsni kip nemškega nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja ter nacistično zastavo v merah dva krat tri metre. Oboje naj bi izviralo iz časov nacistične okupacije Pariza med drugo svetovno vojno. Iz francoskega senata so ob tem danes sporočili, da najdbo preiskujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju francoskega časnika Le Monde je Hitlerjev doprsni kip velik 35 centimetrov.

"Nisem vedel za obstoj tega doprsnega kipa."



Gerard Larcher, predsednik francoskega senata

"Nisem vedel za obstoj tega doprsnega kipa," je v odzivu dejal predsednik francoskega senata Gerard Larcher in dodal, da je odredil podrobno inventuro vseh predmetov, ki so v kleti senata.

V palači francoskega senata je bil med letoma 1940 in 1944 sedež poveljstva nemškega letalstva za zahodno fronto. Stavbo so zavezniki in pripadniki francoskega uporniškega gibanja osvobodili 25. avgusta 1944 po teden dni trajajočih spopadih.