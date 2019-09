Umrla je novinarka Dragica Korade

Umrla je novinarka, kolumnistka in urednica Dragica Korade. Stara je bila komaj 57 let.

Dragica Korade (1963 - 2019)

© Uroš Abram

Dragice Korade, Večerove novinarke, publicistke in urednice, ni več med nami. Po dolgi, okrutni bolezni je v komaj 57. letu starosti za zmeraj zaspala v noči na petek. Sorodniki, prijatelji, sodelavci jo bomo neizmerno pogrešali. Najboljša med nami je odšla veliko prehitro. Dragica Korade je bila veliko ime slovenskega novinarstva, leta 2011 nagrajenka Društva novinarjev Slovenije za izjemne dosežke. Že dve leti so nam manjkali njeni komentarji, kolumne, intervjuji, članki, v katerih je z neponovljivo intelektualno pronicljivostjo in razgledanostjo pojasnjevala fenomene časa in prostora, v katerega smo vrženi. Časopis je misel, je zmeraj rekla. Dragica, kdo bo zdaj mislil kakor ti?

Znamenite so bile tudi njene kolumne za Mladino.

​Novinarsko pot je začela pri Katedri, nadaljevala pa Teleksu, Jani, Delu. Znamenite so bile tudi njene kolumne za Mladino. Največji del novinarske kariere pa je bila večerovka, v našo hišo je prišla leta 1986, nazadnje je bila urednica priloge V soboto. Njene izbrane kolumne so leta 2013 izšle v knjigi Trojanski pes.

Pogreb bo v torek, 10. septembra, ob 15. uri, na pokopališču v Zgornji Kungoti.

