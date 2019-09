Ko premier podpira predvajanje himne v šolah

Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković pravi, da nima nič proti temu, da bi vsak delovni teden v hrvaških šolah začeli s predvajanjem državne himne

Hrvaški premier Andrej Plenković

© Annika Haas / Flickr

Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je včeraj v Zagrebu izjavil, da nima nič proti temu, da bi vsak delovni teden v hrvaških šolah začeli s predvajanjem državne himne Lepa naša. Zgodbo o predvajanju himne v šolah je danes sprožil časnik Večernji list, potem ko je poročal, da so v Franciji sprejeli zakon, ki uvaja tovrstno obveznost.

Hrvaški premier meni, da je mlade v šolah pomembno poučevati o spoštovanju državnih institucij. "Kar se mene tiče, se lahko vsak delovni teden v šolah začne s predvajanjem hrvaške himne", je dejal za hrvaško tiskovno agencijo Hina.

V Franciji je v začetku tedna v veljavo stopil zakon, ki določa, da bo v vseh učilnicah v vrtcih in šolah obvezno izobešanje zastav Francije in Evropske unije, besedila francoske himne in gesla "Svoboda, enakost, bratstvo", je poročal Večernji list.

Objavil je tudi sporočilo hrvaškega ministrstva za znanost in izobraževanje, da je v vseh učilnicah v hrvaških šolah obvezno izobesiti državni grb, v ustanovah tudi državno zastavo. Iz ministrstva so tudi spomnili, da na prvi dan pouka v vseh osnovnih šolah organizirajo prireditve za učence prvih razredov, na katerih predvajajo hrvaško himno in izobesijo državno zastavo.

Hrvaške sredinske in levosredinske parlamentarne stranke menijo, da je potrebno ločevati domoljubje od nacionalizma.

Na ministrstvu so tudi dodali, da zgolj izobešanje simbolov ne bo prispevalo h krepitvi domoljubja. Razvoj pozitivnih vrednot, "med katerimi so vsekakor tudi tiste, ki so povezane z nacionalno in kulturno identiteto", pa je pri učencih treba spodbujati z vzgojo in izobraževanjem, menijo.

Iz največje hrvaške opozicijske stranke SDP so sporočili, da je v hrvaških šolah predvsem treba uveljaviti resno izobraževalno reformo in državljansko vzgojo.

Tudi ostale sredinske in levosredinske parlamentarne stranke menijo podobno, a tudi izpostavljajo, da je potrebno ločevati domoljubje od nacionalizma. Menijo, da se ljubezen do domovine lahko kaže na druge načine, kot so spoštovanje zakonov, plačevanje davkov in varstvo okolja.

Na desnosredinski strani parlamenta podpirajo idejo o izpostavljanju državnih simbolov v šolah, a tudi v ostalih javnih prostorih, so za Večernji list odgovorili iz opozicijske stranke Most neodvisnih list.