Odkrili novo vrsto dinozavra

Dejstvo, da je na Japonskem odkrit nov dinozaver, pomeni, da je nekoč obstajal neodvisen svet dinozavrov na Japonskem ali vzhodni Aziji ter neodvisen proces evolucije

© HokkaidoUnivPR / YouTube

Japonski znanstveniki so identificirali novo vrsto dinozavra iz skoraj v celoti sestavljenega okostja, ki velja za največje odkrito okostje v državi in v dolžino meri osem metrov. Po opravljeni analizi na stotine kosti, starih 72 milijonov let je ekipa znanstvenikov z univerze Hokkaidu sklenila, da gre za novo vrsto hadrosaurida.

Del okostja so prvič našli na severu Japonske leta 2013, v kasnejših odkopavanjih pa so našli celotno okostje. Znanstveniki so novo vrsto rastlinojedega dinozavra poimenovali Kamuysaurus japonicus, kar v prevodu pomeni japonski zmajski bog, povzema izjavo univerze francoska tiskovna agencija AFP.

"Dejstvo, da je na Japonskem odkrit nov dinozaver, pomeni, da je nekoč obstajal neodvisen svet dinozavrov na Japonskem ali vzhodni Aziji ter neodvisen proces evolucije," je dejal vodja raziskave Yoshitsugu Kobayashi.

Znanstveniki domnevajo, da gre pri najdbi za odraslega dinozavra, starega devet let. Tehtal je najverjetneje štiri ali 5,3 tone, odvisno od tega ali se je premikal po dveh ali štirih nogah. Zelo verjetno je živel na obalnih območjih.

Raziskava odpira tudi možnost, da so nekatere vrste dinozavrov raje živele na območjih v bližini oceanov, kar pomeni, da je bilo okolje ob obalah pomemben dejavnik pri zgodnji evoluciji dinozavrov in njihovi raznolikosti.

Odkritje so objavili v znanstveni reviji Scientific Reports.

6xSzWJ9ww34