Protimonopolna preiskava Facebooka

Facebook naj bi po mnenju nekaterih ameriških zveznih držav zatiral konkurenco in povzročal tveganja za uporabnike

© Matt Cohen / Flickr

New York in sedem drugih zveznih držav ZDA je napovedalo uvedbo skupne protimonopolne preiskave Facebooka, ker naj bi spletni velikan zatiral konkurenco in povzročil tveganja za uporabnike. Tožbo je v imenu osmih držav in okrožja Washington D.C. napovedala newyorška pravosodna ministrica.

Letitia James je ob najavi prvega velikega uradnega koraka proti medijsko-tehnološkim velikanom v ZDA poudarila, da morajo tudi največje medijske platforme slediti zakonu in spoštovati potrošnike.

"Uporabili bomo vsa preiskovalna sredstva, ki so nam na razpolago, da ugotovimo ali so dejanja Facebooka ogrozila podatke o potrošnikih, omejila izbiro potrošnikom ali povečala ceno oglaševanja."



"Uporabili bomo vsa preiskovalna sredstva, ki so nam na razpolago, da ugotovimo ali so dejanja Facebooka ogrozila podatke o potrošnikih, omejila izbiro potrošnikom ali povečala ceno oglaševanja," je dejala.

V preiskavi sodelujejo tudi Kolorado, Florida, Iowa, Nebraska, Severna Karolina, Ohio in Tennessee, kar pomeni, da ne gre za strankarski ukrep, saj omenjene države vodijo tako demokrati kot republikanci.

Pregled poslovanja velikih medijsko-tehnoloških podjetij kot so poleg Facebooka tudi Google, Apple in Amazon je že napovedalo tudi pravosodno ministrstvo ZDA skupaj z Zvezno komisijo za trgovino (FTC), v kongresu pa se vrstijo pobude za razbitje velikanov, ki naj bi imeli preveč moči in vpliva nad potrošniki ali družbo.

