Smeti se vračajo na Zahod

Indonezija je več sto zabojnikov smeti, napolnjenih s plastiko in nevarnimi materiali, vrnila v države izvora, med katerimi so tudi ZDA, Nemčija in Francija

Jugovzhodna Azija se vse bolj odločno upira odpadkom z Zahoda, saj noče postati odlagališče za tuje smeti. Potem ko je pred kratkim kontejnerje z odpadki zavrnila Kambodža, se je za ta korak zdaj znova odločila tudi Indonezija. Po podatkih tamkajšnje carinske službe je nazaj v države izvora poslala že več sto zabojnikov smeti.

Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnili v indonezijski carinski službi, so v zadnjih mesecih vrnili 250 kontejnerjev odpadkov, zdaj pa preučujejo še 1000 drugih zabojnikov.

Med tistimi, ki so že romali v države izvora, in sicer ZDA, Nemčijo, Francijo, Hongkong in Avstralijo, je 49 zajetih kontejnerjev odpadkov na otoku Batan, je pojasnil predstavnik službe Deni Surjantoro. Po njegovih besedah so bili kontejnerji napolnjeni z mešanimi odpadki, plastiko in nevarnimi materiali, in tako v neskladju z uvoznimi pravili. "Uvoz ne sme vključevati strupenih ali nevarnih materialov," je pojasnil.

Okoli 200 zabojnikov so iz drugega največjega mesta Indonezije Surabaya vrnili tudi nazaj v Veliko Britanijo in Nemčijo.

Zdaj pa se oblasti v Džakarti pripravljajo, da odpošljejo nazaj še 150 zabojnikov, medtem ko jih 1000 še preučujejo, ker naj bi prav tako lahko vključevali prepovedane materiale, je povedal Surjantoro.

Indonezija zaradi vse več pošiljk zaostruje nadzor nad tujimi odpadki. Do porasta dostave odpadkov v države jugovzhodne Azije je prišlo, potem ko je Kitajska lani s ciljem, da zaščiti svoje okolje, prenehala sprejemati odrabljeno plastiko.

Da ne bodo smetnjak, so minuli mesec opozorili tudi v Kambodži in podjetju, ki je v državo pripeljalo 1600 ton plastičnih odpadkov iz ZDA in Kanade, naložili 250.000 dolarjev kazni.

Avstralija se je v luči globalne zaskrbljenosti glede onesnaževanja oceanov in odpora v jugovzhodni Aziji že zavezala, da bo prenehala izvažati odpadke, ki jih je mogoče reciklirati.

Po svetu je vsako leto proizvedenih okoli 300 milijonov ton plastike, večina pa je konča v zemlji ali morju. Posebej zaskrbljujoča je mikroplastika, ki ogroža morski živelj, ptice in druge živali.

