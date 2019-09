Mediji skupaj proti lažnim novicam

Britanski BBC na čelu boja proti dezinformacijam. Kampanjo in sisteme so med drugim pomagali oblikovati tudi tehnološki giganti, kot so Google, Twitter in Facebook.

© Nick Youngson / The Blue Diamond Image Gallery

Britanski BBC je skupaj z drugimi mediji in tehnološkimi podjetji zagnal kampanjo za boj proti lažnim novicam, v okviru katere bodo razvili sistem opozoril za dezinformacije med volitvami ter programe za osveščanje. Kampanjo in sisteme so med drugim pomagali oblikovati tudi tehnološki giganti, kot so Google, Twitter in Facebook.

V okviru novih projektov bo razvit sistem za zgodnje opozarjanje na lažne novice in dezinformacije v času volilne kampanje ali, ko bodo ogrožena življenja. Okrepili bodo spletno izobraževanje in dostop do neodvisnih virov za volivce. Po oceni BBC so to ključni koraki v boju proti dezinformacijam.

Tony Hall, generalni direktor BBC

"Dezinformacije in tako imenovane lažne novice predstavljajo grožnjo vsem nam. V skrajni meri lahko predstavljajo resno grožnjo demokraciji in celo življenju ljudi," je dejal generalni direktor BBC Tony Hall.

Projektu so se med drugim pridružili še Evropska radiodifuzna zveza (EBU), časnika Financial Times in Wall Street Journal ter tiskovni agenciji Reuters in AFP.

Za projekt so se odločili po številnih kritikah na račun večjih tehnoloških podjetij, da se niso v zadostni meri borila proti lažnim novicam ter drugih nedavnih dogodkih, ki so pokazali, kako nevarne so lahko dezinformacije, so sporočili iz BBC.