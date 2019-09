So ruske oblasti pred volitvami uporabile pretirano silo?

Združeni narodi (ZN) pozivajo k preiskavi

Ruski predsednik Vladimir Putin

© WikiCommons

Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je včeraj v Ženevi izrazila zaskrbljenost zaradi policijskega nasilja nad protestniki pred nedeljskimi lokalnimi volitvami v Moskvi. Ob tem je pozvala k preiskavi domnevne pretirane uporabe sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruske oblasti so opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu in vrsti drugih opozicijskih politikov prepovedale kandidaturo na nedeljskih lokalnih volitvah, zaradi česar je v preteklih tednih v Moskvi na tisoče ljudi zahtevalo pravične volitve. Policija se je največjih protestov v zadnjem desetletju lotila z množičnimi aretacijami.

Oblasti so za kratek čas zaprle skoraj vse opozicijske politike, ki so želeli kandidirati v Moskvi. Več ljudi je bilo zaprtih tudi zaradi domnevnega nasilja nad policisti, čeprav so podporniki opozicije vztrajali, da so bili protesti mirni.

Oblasti so za kratek čas zaprle skoraj vse opozicijske politike, ki so želeli kandidirati v Moskvi. Več ljudi je bilo zaprtih tudi zaradi domnevnega nasilja nad policisti.

Michelle Bachelet je v današnjem govoru ob začetku 42. zasedanja Sveta za človekove pravice kot zaskrbljujočo izpostavila tudi izključitev več kandidatov opozicije, ki jim niso dovolili kandidirati na volitvah. Izpostavila je tudi, da je bilo na demonstracijah julija in avgusta aretiranih več kot 2500 ljudi. Pet protestnikov je bilo po njenih besedah že obsojenih, prosti več ljudem so podali kazenske ovadbe. "Oblasti pozivam, naj spoštujejo svobodo izražanja, svobodo do mirnega združevanja ter pravico do sodelovanje v javnih zadevah," je še dejala.

Na nedeljskih volitvah v Moskvi je slavila vladajoča Enotna Rusija, a kljub izključitvi več deset opozicijskih politikov v moskovskem mestnem svetu dobila dva mandata manj kot na prejšnjih volitvah. V mestnem svetu bodo poslej tudi trije kandidati zmerne opozicijske stranke Jabolko. Med njimi je tudi znani politik Sergej Mitrohin, ki je na sodišču dosegel, da so mu dovolili kandidirati na volitvah. Ostali mandati v moskovskem svetu bodo v rokah komunistov in drugih prokremeljskih strank.