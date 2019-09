Apple bo konkuriral Netflixu

Novembra prihaja Applova televizija

Ameriški tehnološki velikan Apple je na tradicionalni jesenski predstavitvi novosti v kalifornijskem Cupertinu predstavil nekoliko posodobljene različice svojih pametnih telefonov iPhone, vendar pa bo na naslednjo generacijo, ki bo skladna s tehnologijo 5G, treba počakati do prihodnjega leta.

Zaradi tega je bila v ospredju pozornosti napoved, da bo Apple s 1. novembrom začel s svojo televizijsko storitvijo Apple TV. Predvajanje izvirnih vsebin za naročniško ceno pet dolarjev na mesec bo na voljo v 100 državah po svetu, kupci Applovih telefonov, tablic in računalnikov pa bodo dobili leto dni naročnine zastonj.

Apple bo delal konkurenco Netflixu in drugim ponudnikom pretočnih videovsebin. Pri tem mu bodo pomagali zvezdniki, kot so Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon in Jason Momoa.

Od 19. septembra naprej in prav tako za ceno pet dolarjev na mesec bo na voljo tudi Applova storitev za videoigre Apple Arcade, ki bo za naročnike prvi mesec brezplačna. Apple je predstavil tudi nove serije pametnih telefonov iPhone 11 z dvojimi kamerami. Med drugim naj bi kamere v nadgrajeni različici modela iPhone XS z novim imenom iPhone 11 izboljšale fotografiranje ob slabi svetlobi, novi čipi pa omogočajo boljše selfije. Trije novi pametni telefoni so dobili imena iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max in iPhone 11. Slednji je najcenejši in ga bo mogoče kupiti za 700 dolarjev.

Novi iPhoni ne prinašajo veliko novega, z izjemo posodobljenih in izboljšanih kamer, saj namerava podjetje prihodnje leto izdati novo generacijo svojega najbolje prodajanega izdelka, ki bo prilagojena tehnologiji 5G za hitrejši prenos podatkov.

Na dogodku so bile predstavljene tudi nove različice pametnih ur Apple Watch za 500 dolarjev z novimi izboljšanimi zasloni ter kompasom, izdelanimi iz aluminija, primernega za recikliranje. Novi model tablice iPad bo stal 330 dolarjev.

Apple je marca letos namignil na novo strategijo, ki se odmika od iPhonov, kjer se je rast prodaje zavrla. V letošnjem drugem četrtletju je Apple povečal prihodke le za odstotek na 53,8 milijarde dolarjev, pri čemer se je prodaja iphonov zmanjšala za 12 odstotkov. Takšen je tudi njihov delež svetovnega trga pametnih telefonov.

Na svetu je trenutno 900 milijonov imetnikov iPhonov in tretjina naj bi bila pripravljena za nadgradnjo, na kar pa bodo verjetno počakali do uvedbe 5G tehnologije. Apple ima z iPhoni sicer veliko prostora za rast na Kitajskem, kar pa je v sedanjem ozračju trgovinske vojne z ZDA precej nezanesljivo.

Medtem so prihodki od Applovih storitev za razliko od iPhonov v prvem polletju letos narasli za 14 odstotkov na blizu 23 milijard dolarjev. Tako kot na nove pametne telefone, prilagojene tehnologiji 5G, bo treba še malce počakati tudi na uresničitev zamisli o brezžičnem polnjenju Applovih naprav.

