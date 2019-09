Podpora Šarčevi vladi presegla 60 odstotkov

Vodstvo pred drugimi strankami je povečala tudi premierjeva LMŠ

Premier Marjan Šarec

© arhiv Mladine

Največja vladna stranka LMŠ po septembrski anketi Vox populi še nekoliko povečuje vodstvo pred drugouvrščeno SDS, tretje mesto zaseda SD. Iz DZ bi izpadle SAB, SMC in SNS, bi se pa v DZ uvrstila SLS. Podpora vladi je nekoliko višja in presega 60 odstotkov, predsednik republike Borut Pahor pa ohranja primat med najbolj priljubljenimi politiki.

LMŠ je po anketi svojo prednost pred SDS celo nekoliko povečala, saj bi jo septembra volilo 23,3 odstotka anketiranih, kar je 1,1 odstotne točke več kot avgusta. SDS ne drugem mestu medtem ohranja 15,5-odstotno podporo. Tudi na tretjem mestu v primerjavi s prejšnjim mesecem ni spremembe, zaseda jo SD z 9,8-odstotno podporo.

Sledijo Levica, ki bi jo volilo 6,9 odstotka vprašanih (avgusta 6,2 odstotka), NSi s 4,7-odstotno podporo (3,6 odstotka), DeSUS s 3,1-odstotno podporo (3,3 odstotka) in SLS s triodstotno podporo, kar je dvakrat toliko kot avgusta. Za njimi so se zvrstile SNS (2,1 odstotka, avgusta 1,8), SAB (1,9 odstotka, avgusta 2,4) in SMC (0,9 odstotka, avgusta 0,5).

Neopredeljenih je bilo 17,9 odstotka vprašanih, katero drugo stranko bi volilo 1,1 odstotka vprašanih, 9,7 odstotka pa jih ne bi volilo.

Delo Šarčeve vlade po septembrski anketi kot uspešno ocenjuje 60,6 odstotka vprašanih in je višja kot v minulih dveh mesecih. Kot neuspešno delo vlade ocenjuje 36 odstotkov vprašanih, 3,4 odstotka pa je neopredeljenih.

Na lestvici priljubljenosti politikov je prvo mesto ohranil predsednik republike Pahor. Premier Marjan Šarec je drugi, sledijo evropski poslanci Tanja Fajon, Milan Brglez in Ljudmila Novak. Šesti na lestvici je predsednik državnega zbora Dejan Židan, sledijo pa predsednik NSi Matej Tonin, ljubljanski župan Zoran Janković, koordinator Levice Luka Mesec, prvo deseterico pa zaključuje predsednica SAB Alenka Bratušek.

Anketo Vox populi je med 10. in 12. septembrom za časnika Dnevnik in Večer ter za Radiotelevizijo Slovenija na vzorcu 700 oseb izvedla agencija Ninamedia.