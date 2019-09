Salvini napovedal vrnitev na oblast

Skrajno desni italijanski politik krepi zavezništvo s konservativno stranko Naprej Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija in postfašističnimi Brati Italije

Vodja italijanske skrajno desne Lige Matteo Salvini je napovedal boj proti novi italijanski vladi ter skorajšnjo vrnitev stranke na oblast. "Izdajalcem rade volje prepustim sedem ministrstev, saj jih bomo v nekaj mesecih dobili nazaj," je poudaril pred več deset tisoč privrženci na letnem srečanju Lige v kraju Pontida v Lombardiji.

Dejal je še, da želi referendum, če bo nova vlada v Rimu odpravila varnostni sveženj iz časa, ko je bil notranji minister. "Ljudje se imajo pravico upreti odločitvam centrov moči," je dodal.

Druga vlada premierja Giuseppeja Conteja, ki jo sestavljajo populistično Gibanje pet zvezd, levosredinska Demokratska stranka in levi Svobodni in enakopravni, je napovedala odpravo Salvinijevega svežnja, ki med drugim predvideva strožje kazni za nevladne organizacije, ki na morju rešujejo migrante.

Salvini je danes posvaril pred spremembo politike do migrantov. "Vidim črno. Težava je, da bi Italija lahko kmalu znova postala begunsko taborišče Evrope," je opozoril. 46-letnik je še ocenil, da so se nevladne organizacije razveselile menjave italijanske vlade.

Vodja Lige, ki je v upanju na predčasne volitve v začetku avgusta sprožil vladno krizo, zaradi katere je padla prva Contejeva vlada, je tudi ponovil poziv k predčasnim volitvam.

Trenutno krepi zavezništvo s konservativno Naprej Italijo nekdanjega premierja Silvia Berlusconija in postfašističnimi Brati Italije pred bližajočimi se regionalnimi volitvami. Te bodo najprej v Umbriji 27. oktobra, do konca leta pa bodo še volitve v Emilii Romagni in na Kalabriji.

Za 19. oktober je Salvini pozval svoje privržence na množične protivladne proteste v Rimu. V Pontidi so po navedbah medijev pričakovali okoli 80.000 privržencev Lige, ni pa znano, koliko jih je prišlo.

Ob robu srečanja Lige so privrženci te stranke po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa napadli videoreporterja levega časnika La Repubblica in mu uničili mikrofon, njegovega novinarskega kolega iz tega časnika pa so zmerjali in nadlegovali.

