Nekdanja prva dama umrla na dan predsedniških volitev

Njen soprog pa je umrl konec junija, pet mesecev pred iztekom predsedniškega mandata

(1936 - 2019)

© WikiCommons

Vdova nekdanjega tunizijskega predsednika Bejia Caida Essebsija je umrla na dan, ko Tunizijci izbirajo njegovega naslednika. Chadlia Farhat je umrla včeraj, stara 83 let, poročanje tunizijske tiskovne agencije TAP povzema francoska AFP. Njen sin Hafedh je novico potrdil na Facebooku.

Chadlia Farhat je umrla v vojaški bolnišnici v Tunisu, kamor so jo prepeljali v soboto.

Predsedniške volitve v Tuniziji so bile sprva napovedane za november, a so jih preložili na danes, ker je Essebsi, prvi demokratično izvoljeni predsednik te države, konec junija, pet mesecev pred iztekom mandata, umrl v starosti 92 let.

vPB-Su0lVAw