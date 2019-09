Hrvaška bo urila komandose

Namen novega središča za vojaško urjenje naj bi bil usposobiti visoko motivirane vodje na najpomembnejših ravneh poveljevanja

Posnetek komandosov iz videa hrvaškega ministrstva

© YouTube

Pod geslom Znoj prihrani kri je prvih 60 hrvaških vojakov začelo zahtevno urjenje v novem hrvaškem centru za trening vojaških poveljnikov v Udbini v Liki. Center, ki se zgleduje po ustanovi za specialistično vojaško urjenje, ki je med letoma 1994 in 2000 delovala v Šepurinah pri Zadru, so slovesno odprli v petek.

Namen novega središča za vojaško urjenje je na podlagi izkušenj iz hrvaške osamosvojitvene vojne ter uveljavljenih standardov ob upoštevanju novih izzivov in potreb usposobiti visoko motivirane, izurjene in kompetentne vodje na najpomembnejših ravneh poveljevanja, piše na spletni strani hrvaškega obrambnega ministrstva. Novi sistem priprave bodočih poveljnikov krepi razvoj borbenih veščin, usposobljenost za vodenje vojakov in psihofizično vzdržljivost.

Na petkovi slovesnosti je bil med gosti upokojeni hrvaški general Ante Gotovina.

Poseben poudarek bo na ravnanju vojaških vodij v težavnih in stresnih pogojih, da bi razvijali značaj vodje kot poveljnika in inštruktorja. Za vsako skupino je predvidenih 34 dni intenzivnega urjenja z različnimi vojaškimi veščinami. Te obsegajo od bojevanja in streljanja preko teka, plavanja in plezanja, do različnih taktičnih vojaških vaj na kopnem, v zraku in na vodi v različnih vremenskih in časovnih pogojih. Sklepna faza predvideva 72-urni marš iz vojašnice proti 100 kilometrov oddaljenem Kninu s polno vojaško opremo.

Poveljnik središča, polkovnik Tomislav Kasumović je naloge hrvaških vojakov v Udbini primerjal z urjenjem ameriških pehotnih enot za posebne namene, bolj znanih kot rangerji.

Ob petkovem odprtju centra, ki nosi ime po enem od vukovarskih vojakov Marku Babiću, so povedali, da so v nekdanjem središču v Šepurinah izurili na stotine nižjih častnikov, ki so se v osamosvojitveni vojni izkazali v zloglasnih operacijah Blisk in Nevihta. Na petkovi slovesnosti je bil med gosti upokojeni hrvaški general Ante Gotovina, idejni začetnik vzpostavitve središča v Šepurinah, v katerem so izurili okoli 1700 ljudi.

9MAdMobP2nc

u5ylNxaGYAk