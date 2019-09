Umrl je Davo Karničar

Alpinist in ekstremni smučar, ki je leta 2000 kot prvi Zemlja smučal z vrha Mount Everesta, je umrl v delovni gozdarski nesreči

Davo Karničar (1962 - 2019)

V nesreči je včeraj umrl 56-letni slovenski alpinist in ekstremni alpski smučar Davorin Karničar (javnosti znan kot Davo), ki je leta 2000 kot prvi Zemljan smučal z vrha Mount Everesta, so potrdili na Planinski zvezi Slovenije. Kot je poročala TV Slovenija, je Karničar umrl med gozdarskimi opravili.

Karničar naj bi umrl med podiranjem dreves na svoji posesti. Pred tem je namreč policijska uprava Kranj sporočila, da je v okolici Kranja med podiranjem drevesa umrl moški.

Karničar je bil alpinist, alpinistični smučar, inštruktor, gorski reševalec, učitelj, trener smučanja ter avtor knjig, predvsem pa ljubitelj gorništva in alpinizma.

Karničar je opravil več kot 1500 alpinističnih tur (klasični alpinizem, pristopi, strma smučanja), med katerimi izstopajo ne samo smučarski podvigi, temveč tudi solo ponovitve zahtevnih kopnih smeri kot priprava za psihične obremenitve ob alpinističnem smučanju. Vrh te dejavnosti je solo ponovitev Bonattijevega stebra v Druju leta 1988, so zapisali pri PZS.

Njegov oče je bil 40 let oskrbnik Češke koče. V Evropi si je drznil izzvati tudi severno stran Eigerja in vzhodno Matterhorna, je pa tudi avtor najtežje presmučane alpinistične smeri v Sloveniji - Fritsch-Lindenbach -, ki je ocenjena z najtežjo, sedmo stopnjo, poroča TV Slovenija.

Z bratom Drejcem sta se pet let prej spustila z Anapurne, ki je bil prav tako zgodovinski dosežek. Na vrh 8091 metrov visokega himalajskega orjaka sta stopila 29. aprila 1995. Tako želeni in težko pričakovani uspeh na Anapurni je prinesla šele šesta slovenska odprava.

Devetčlansko odpravo Planinske zveze Slovenije (PZS), ki je imela za cilje ponovitev smeri prvopristopnikov, smučanje z vrha in morebitni poskus prvenstvenega vzpona v alpskem slogu, je vodil Tone Škarja, njeni člani so bili Viki Grošelj, Tomaž Humar, Andrej (Drejc) Karničar, Davo Karničar, Janko Oprešnik, zdravnik Damijan Meško, Stipe Božić (Hrvaška) in Carlos Carsolio (Mehika).

Karničar je na Anapurni dobil zalet za naslednje smučarske podvige in tako oktobra 2000 postal prvi Zemljan, ki mu je uspel nepretrgan spust z vrha Everesta do baznega tabora, ter leta 2006 po smučanju z Mt. Vinsona, najvišjega vrha Antarktike, prvi človek, ki je uspešno presmučal vse najvišje vrhove sedmih celin.

V zadnjih letih je bil osredotočen na osemtisočak K2, s katerega se je (kot prvi človek na svetu) želel spustiti s smučmi, a je bil zaradi poškodbe hrbta in neprimernih razmer na gori leta 2017 primoran odpovedati projekt.

