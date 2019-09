Mlade generacije se soočajo z izzivi, ki so bili njihovim staršem nepredstavljivi

Unicef opozarja na največje grožnje in izzive za otroke v današnjem svetu

Protest mladih v Ljubljani

© Teja Ideja / FB

Dolgotrajni konflikti, vse hujša podnebna kriza, porast duševnih bolezni med mladimi in dezinformacije na spletu predstavljajo nekaj največjih globalnih groženj otrokom, je danes v odprtem pismu ob letošnji 30. obletnici konvencije ZN o otrokovih pravicah opozorila izvršna direktorica Sklada ZN za pomoč otrokom (Unicef) Henrietta Fore.

"Vaša generacija, dragi otroci današnjega sveta, se sooča z novimi izzivi in globalnimi spremembami, ki so bili vašim staršem nepredstavljivi," je v pismu zapisala direktorica. Kot naraščajoče izzive za otroke navaja dolgotrajne konflikte, onesnaževanje in podnebno krizo, slabšanje duševnega zdravja, množične migracije in premike prebivalstva, brezdržavljanskost, veščine potrebne za delo v prihodnosti ter varnost in dezinformacije na spletu.

Med drugim opozarja, da je število držav, ki se soočajo s konflikti, največje od sprejetja konvencije o otrokovih pravicah - kar eden od štirih otrok živi v državah, ki jih zaznamujejo konflikti ali naravne nesreče.

Glede podnebnih sprememb je opozorila, da so otroci priča nenehnemu uničevanju planeta in odraščajo ob svetovni podnebni krizi, ki bi lahko izničila večino napredka, doseženega na področju preživetja in razvoja otrok v zadnjih 30 letih. "Vlade in podjetja si morajo skupaj prizadevati, da bi zmanjšali porabo fosilnih goriv, razvili čistejše kmetijske, industrijske in prometne sisteme ter okrepili vlaganja v obnovljive vire energije," meni Henrietta Fore.

"Ne moremo več naivno verjeti, da ima v digitalni dobi resnica prednost pred neresničnostjo, zato moramo kot družba graditi odpornost proti lažnim informacijam."



Henrietta Fore, Unicef

V pismu izraža tudi zaskrbljenost, da bo večina otrok odraščala v digitalnem okolju, nasičenem s spletnimi dezinformacijami. Te po njenih besedah že prispevajo k zlorabam in izkoriščanju otrok, manipulaciji javnih razprav, v nekaterih skupnostih pa celo pripomorejo k vnovičnem pojavu smrtonosnih bolezni zaradi širjenja nezaupanja v cepiva.

Da bi pripomogel k obvladovanju te grožnje oziroma izziva, Unicef denimo izvaja pilotni program medijske pismenosti, kot je program Mladi poročevalci v Črni gori. "Ne moremo več naivno verjeti, da ima v digitalni dobi resnica prednost pred neresničnostjo, zato moramo kot družba graditi odpornost proti lažnim informacijam," je zapisala.

Pismo opozarja, da so duševne bolezni med mladostniki v porastu in da je zdaj depresija med vodilnimi vzroki za posebne potrebe pri mladih. Poziva, naj se prednostno zagotovi osveščanje, preprečevanje ter terapevtsko zdravljenje ter rehabilitacija za otroke in mlade, ki jih prizadenejo težave z duševnim zdravjem. Poleg tega je treba preseči s tem povezane stigmo in tabuje.

Kot je zapisala Forova, otroci in mladi današnjega sveta zahtevajo takojšnje ukrepanje in možnost, da opolnomočeni sooblikujejo svet okoli njih. "Zavzeli ste stališče, vaš glas je pomemben in mi vas poslušamo," je zaključila.