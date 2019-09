Vodilni oproščeni krivde za jedrsko nesrečo

Japonsko sodišče je oprostilo upravitelje elektrarne zaradi katastrofalne jedrske nesreče, ki je bila najhujša po tisti v Černobilu leta 1986

Reaktor št. 3 jedrske elektrarne v Fukushimi

© Flickr

Japonsko sodišče je danes na sojenju zaradi katastrofalne jedrske nesreče ob cunamiju leta 2011 v jedrski elektrarni Fukushima oprostilo krivde tri nekdanje vodilne predstavnike upravitelja elektrarne Tepco, ki so bili obtoženi malomarnosti pri delu.

Tokijsko okrožno sodišče je za nedolžne spoznalo bivšega predsednika Tepca Tsunehiso Katsumato in bivša podpredsednika tega energetskega podjetja Ichira Takekura in Sakaeja Muta. Obtoženi so bili, da pred jedrsko nesrečo niso sprejeli ustreznih ukrepov za primer cunamija.

"Nemogoče bi bilo voditi jedrsko elektrarno, če bi morali upravitelji predvideti vse možnosti v primeru cunamija in sprejeti ustrezne ukrepe," je v sodbi zapisal predsedujoči senatu Kenichi Nagafuchi.

Pričakovati je, da se bodo pravni zastopniki žrtev nesreče pritožili na višje sodišče.

Obramba je trdila, da je bilo nemogoče predvideti velikanske večmetrske popotresne valove, ki so po potresu z magnitudo 9,0 11. marca 2011 udarili v jedrsko elektrarno Fukushima 1, kjer je prišlo do taljenja treh od skupno šestih reaktorjev in uhajanja radioaktivnih snovi. Cunami in jedrska nesreča sta zahtevala življenje okoli 18.400 ljudi na severovzhodu Japonske.

Tožilstvo je za trojico zahtevalo petletno zaporno kazen, češ da bi upravitelj, elektropodjetje Tepco, lahko preprečil nesrečo, če bi uveljavil ukrepe proti cunamiju.

Ob tem, da niso sprejeli ustreznih ukrepov, so bili obtoženi tudi odgovornosti za smrt 44 bolnikov in 13 poškodovanih med evakuacijo. Zaradi visoke stopnje radioaktivnega sevanja jih iz bolnišnice Futaba, ki leži blizu jedrske elektrarne, namreč reševalci niso mogli rešiti.

Zaradi jedrske nesreče so evakuirali več kot 470.000 prebivalcev. Osem let in pol kasneje se več deset tisoč ljudi še vedno ne more vrniti na svoje domove zaradi radioaktivne kontaminacije.

Eden od prebivalcev Fukushime je pred sodiščem v odzivu dejal, da sodbe ne razume, saj so jim odvzeli domove in domača mesta.

Po navedbah Tepca bodo za razgradnjo poškodovane jedrske elektrarne potrebovali štiri desetletja. Japonski center za gospodarske raziskave pa ocenjuje, da bi stroški čiščenja posledic taljenja reaktorjev lahko znašali do 740 milijard ameriških dolarjev.

Okoli 12.000 ljudi, ki so iz strahu pred sevanjem zbežali s svojih domov, je proti vladi in Tepcu vložilo civilne tožbe zaradi škode, ki so jo utrpeli zaradi te najhujše jedrske nesreča po tisti v ukrajinskem Černobilu leta 1986.

Od lanskega junija je v okviru sojenja potekalo 37 obravnav, na katerih so zaslišali sedanje in bivše predstavnike Tepca, pa tudi strokovnjake za potrese in cunamije.

Obtožene je sicer sodišče oprostilo kljub dokazom, da so od leta 2008 vodilni v Tepcu na podlagi vladne ocene tveganj ob potresih ocenili, da bi lahko v jedrsko elektrarno v Fukushimi udarili popotresni valovi, visoki do 15,7 metra. Obramba je na zadnji obravnavi marca trdila, da vladno poročilo ni bilo verodostojno.

Jedrski strokovnjak nevladne organizacije Greenpeace Shaun Burnie je dejal, da morda ni presenečenje, da sodišče ni razsodilo na podlagi dokazov, saj bi razsodba o krivdi pomenila uničujoč udarec ne samo za Tepco, ampak tudi za vlado in japonsko jedrsko industrijo.

Odvetniki družin žrtev trdijo, da Tepco v elektrarni ni sprejel ustreznih varnostnih ukrepov, ker so bili predragi. Za to se ni odločil niti po veliki škodi, ki jo je leta 2007 po potresu utrpela druga jedrska elektrarna v prefekturi Niigata, opozarjajo kritiki.

To je sicer edini kazenski postopek, ki so ga uvedli po nesreči v Fukushimi. Okoli 12.000 ljudi, ki so iz strahu pred sevanjem zbežali s svojih domov, pa je proti vladi in Tepcu vložilo civilne tožbe zaradi škode, ki so jo utrpeli zaradi te najhujše jedrske nesreča po tisti v ukrajinskem Černobilu leta 1986.

