Je »zelena rast« sploh mogoča?

Brez korenite spremembe sedanje razvojne paradigme je uničenje planeta in civilizacije tako rekoč neizogibno

Podnebni štrajk v Mariboru 19. marca letos

© Urška Cotič

Temeljno vprašanje pri spoprijemu s podnebno in s tem z razvojno krizo sveta je: ali so tako imenovani zelena rast, zeleno gospodarstvo, trajnostna gospodarska rast, trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo, ki so v splošnem besednjaku tako rekoč sopomenke, v sedanji svetovni gospodarski in razvojni paradigmi sploh mogoči?