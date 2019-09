Na razstavi nacističnega oblikovanja prepovedali fotografiranje

Oblikovanje v tretjem rajhu

Nemški nacistični voditelj Adolf Hitler v filmu Leni Riefenstahl

© YouTube

V Muzeju oblikovanja v nizozemskem mestu Hertogenbosch je na ogled razstava Oblikovanje v tretjem rajhu. Obiskovalci so na prvi pogled prav takšni, kot na drugih razstavah, a se po nečem vendarle razlikujejo. Ne fotografirajo s pametnimi telefoni, ki so sicer danes vseprisotni ob turističnih zanimivostih po svetu pa tudi na razstavah.

V muzeju, kjer predstavljajo 277 eksponatov, ki segajo od Volkswagenovega hrošča in del Hitlerjevega najljubšega kiparja Arna Brekerja do propagandnih plakatov in filmov Leni Riefenstahl, so namreč prepovedali fotografiranje na razstavi. S tem želijo preprečiti, da bi bili eksponati napačno interpretirani, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Odprtje razstave je sicer izzvalo proteste levičarskih in antifašističnih skupin, ki so izrazile strah, da bi razstava lahko postala nacistična romarska točka.

Vendar pa so v muzeju po besedah predstavnice za stike z javnostmi Maan Leo ob razstavi uvedli vrsto izjemnih ukrepov. Poleg tega, da je prepovedano fotografiranje, je v prostorih še dodatno osebje, razstavo pa si lahko naenkrat ogleduje le 50 obiskovalcev.

Fotografiranje ni dovoljeno, saj je "vsak predmet na razstavi postavljen v zgodovinski kontekst, ki osvetljuje grozljivo končnico nacističnega režima," je Maan Leo povedala za AFP. "Če je nek predmet vzet iz konteksta, je lahko interpretiran napačno," je dodala.

Če pa bi kdo vendarle hotel narediti selfi pred plakatom s Hitlerjevo podobo, ga bo po njenih besedah osebje pozvalo, naj zapusti razstavo. Ob tem je dodala, da "neonacisti običajno ne nosijo velikih svastik na čelu".

Vstopnice za razstavo, ki so jo odprli 8. septembra, je mogoče kupiti le preko spleta. A je zanimanje izjemno. Doslej je bilo prodanih že približno 10.000 vstopnic.

Maan Leo, Muzej oblikovanja

Z razstavo so v muzeju obiskovalce želeli spodbuditi k razmisleku o različnih načinih, ki jih je tretji rajh uporabil, da je omrežil ljudi. "Na razstavi lahko vidite, kako je nacistično oblikovanje med letoma 1933 in 1945 prodrlo v prav vsako nišo in razpoko v družbi," je še povedala predstavnica za stike z javnostmi v muzeju.

V postavitev so vključeni od drobnih predmetov, kot so poštne znamke in jedilni pribor z vgraviranimi svastikami, do masivne, pet metrov dolge omare, ki naj bi nekoč stala v Hitlerjevi delovni sobi.

Razstava bo na ogled do 19. januarja.

