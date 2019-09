Cerar podpira vstop Hrvaške v območje schengna

Slovenski zunanji minister je dodal, da mora naša južna soseda sicer za vstop v schengen izpolnjevati vse pogoje

Miro Cerar, zunanji minister

© Uroš Abram

Slovenski zunanji minister Miro Cerar je slovenskim dopisnikom v New Yorku, kjer se udeležuje splošne razprave 74. Generalne skupščine ZN, dejal, da podpira vstop Hrvaške v območje schengna, kar je tudi v interesu Slovenije, vendar mora Hrvaška za to izpolniti varnostno-tehnične pogoje in spoštovati evropske demokratične ter pravne standarde.

Cerar je dejal, da poročanja medijev o tem, da bo Hrvaška 16. oktobra dobila zeleno luč Evropske komisije za vstop v schengen, ne bo komentiral. Dejal pa je, da je Slovenija zainteresirana za pomik schengenske meje s sedanje točke, ko jo varuje Slovenija, na mejo Hrvaške z njenimi sosedami.

Vstop Hrvaške v schengen je po Cerarjevih besedah v interesu Slovenije tudi z gospodarskega vidika. "Vendar mora sosednja Hrvaška za to izpolniti najprej varnostno-tehnične pogoje in zagotoviti, da lahko svojo mejo varuje tako učinkovito, da ne bo prihajalo do nezakonitih migracij, da bo ta meja nasploh dobro varovana. Drugič seveda mora Hrvaška izpolniti tisti pogoj, ki mu rečemo spoštovanje evropskih demokratičnih in pravnih standardov," je dejal minister in izpostavil spoštovanje vladavine prava.

"Sosednja Hrvaška mora za to izpolniti najprej varnostno-tehnične pogoje in zagotoviti, da lahko svojo mejo varuje tako učinkovito, da ne bo prihajalo do nezakonitih migracij, da bo ta meja nasploh dobro varovana. Drugič seveda mora Hrvaška izpolniti tisti pogoj, ki mu rečemo spoštovanje evropskih demokratičnih in pravnih standardov."



Miro Cerar, zunanji minister

"To pomeni tudi spoštovanje mednarodnih pravnih zavez in mednarodnih odločb, ki jih sprejemajo razsodišča. Mi podpiramo, da Hrvaška postane članica schengna, vendar pod temi pogoji, ki morajo biti definitivno izpolnjeni," je dejal.

Na vprašanje, kaj, če Hrvaška teh meril ne bo izpolnila, je Cerar odgovoril, da na to ni mogoče pristati. "Ne moremo pristati na to, da bi Hrvaška kljub neizpolnjevanju bodisi varnostno-tehničnih pogojev bodisi spoštovanja demokratičnih in pravnih standardov, se pravi spoštovanja mednarodnih odločb razsodišč, pa tudi same vladavine prava, lahko vstopila v schengen," je poudaril.

"To je po mojem nesprejemljivo in ne gre le za Slovenijo. Gre tudi za EU, ki ne more v schengensko območje sprejeti države, ki ne spoštuje evropskih standardov. To je tisto temeljno vprašanje, ki ga vedno izpostavljamo in ga bomo tudi v prihodnje," je sklenil minister.