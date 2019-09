Hrvaška našla način, s katerim bo rešila letalsko družbo, Slovenija gleda stran

Hrvaška vlada je iz proračunskih rezerv odobrila izplačilo 13 milijonov evrov za stabilizacijo poslovanja nacionalnega letalskega prevoznika Croatia Airlines. Tudi Nemčija bo rešila letalsko družbo Condor, ki je zašla v težave. Slovenska vlada pa še zdaj ni ponudila rešitve za Adrio Airways.

Hrvaška vlada je na današnji seji iz proračunskih rezerv odobrila izplačilo 100 milijonov kun (okoli 13,5 milijona evrov) za stabilizacijo poslovanja nacionalnega letalskega prevoznika Croatia Airlines. Gre za letošnjo tranšo nove finančne injekcije v skupni višini 250 milijonov kun (približno 34 milijonov evrov), ki so jo odobrili prejšnji teden.

Država bo preostali znesek letalskemu prevozniku nakazala v prihodnjem letu, da bi tako zagotovili predpogoje za dokapitalizacijo družbe. Ocenili so, da je stabilnost poslovanja letalskega prevoznika pomembna za Hrvaško, tudi v luči tega, da bo država v prvi polovici prihodnjega leta predsedovala Svetu EU.

Podpredsednik hrvaške vlade in finančni minister Zdravko Marić je po seji vlade novinarjem pojasnil ekonomske in politične argumente za finančno pomoč letalskem prevozniku. Po njegovih ocenah ne bi smeli upoštevati le ekonomskih kriterijev. Podčrtal je izjemno vlogo Croatia Airlines za hrvaški turizem in povezanost države s tujino ter dodal, da ima družba skupaj s hitro rastočimi hrvaškimi letališči velik potencial.

Izrazil pa je nezadovoljstvo s tem, da so morali s proračunskim denarjem reševati prevoznika, ker nihče ni analiziral stanja v družbi, preden ji je začela voda teči v grlo.

Na vprašanje, zakaj vlada rešuje Croatia Airlines s sredstvi iz državnega proračuna, za razliko od slovenske družbe Adria Airways in britanskega Thomasa Cooka, ki ne moreta računati na državno podporo, je Marić odgovoril, da gre za "legitimno vprašanje, do katerega se je treba vesti odgovorno".

Na novinarska vprašanja glede financiranja Croatia Airlines in Adrie Airways je odgovarjal tudi hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković. Pojasnil je, da je hrvaška družba v državni lasti, slovenska pa v zasebni.

Na vprašanje, ali kriza v Adrii Airways predstavlja poslovno priložnost za hrvaškega prevoznika, je odgovoril pritrdilno, a je povedal, da mora hrvaška letalska družba najprej stabilizirati poslovanje in dobiti strateškega partnerja, ki bo zagotovil nujno posodobitev in nakup novih letal. Na tej podlagi je slovenski trg vsekakor zanimiv, a je zdaj še prezgodaj govoriti o tem, je izjavil Butković.

Hrvaški premier Andrej Plenković je na vladni seji prav tako izpostavil, da pričakuje stabilizacijo poslovanja letalskega prevoznika, ki nujno potrebuje strateškega partnerja.

Hrvaška je letalskega prevoznika dokapitalizirala že leta 2012, kar pomeni, da ji do leta 2022 novo dokapitalizacijo preprečuje zakonodaja EU. Vendar sta Plenković in Butković ob nedavni 30. obletnici Croatia Airlines poudarila, da je država našla način, s katerim bo družbi zagotovila potreben kapital, ne da bi kršila evropsko zakonodajo.

Condor je nemška letalska družba, nekoč del Lufthanse, ki jo je med letoma 2000 in 2004 postopoma kupila britanska potovalna družba Thomas Cook, ki je ta mesec zaradi več kot dve milijardi evrov dolga končala v prisilni poravnavi. Grozila ji je prizemljitev, a ji je na pomoč priskočila nemška vlada.

Nekaj podobnega se dogaja tudi v Nemčiji. Condor je nemška letalska družba, nekoč del Lufthanse, ki jo je med letoma 2000 in 2004 postopoma kupila britanska potovalna družba Thomas Cook. Sedež ima v Frankfurtu in upravlja 42 letal. Ker je ta mesec Thomas Cook zaradi več kot dve milijardi evrov dolga končal v prisilni poravnavi, je prizemljitev grozila tudi Condorju, a ji je na pomoč priskočila nemška vlada. Zvezne oblasti in dežela Hessen so napovedale, da bodo podjetju na pomoč priskočile s poroštvom za premostitveno posojilo v višini 380 milijonov evrov.

