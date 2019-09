Hrvaški premier Plenković: Slovenija ne bo mogla v nedogled blokirati Hrvaške

Na fotografiji Andrej Plenković in Miro Cerar, hrvaški in takratni slovenski premier (zdaj zunanji minister), pred dvema letom, ko sta se strinjala, da se o arbitraži ne strinjata

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes v Bruslju dejal, da Slovenija ne bo mogla v nedogled blokirati hrvaškega vstopa v schengensko območje. Ob tem je poudaril, da je dobil "zelo jasna zagotovila" predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, da bo komisija Hrvaški dala zeleno luč za vstop v schengen do konca svojega mandata.

"Ne morejo v nedogled blokirati, mi smo članica, imamo zadostne mehanizme, samo to bom rekel," je Plenković odgovoril na vprašanje hrvaških novinarjev, ali bi lahko Slovenija na dolgi rok blokirala vstop Hrvaške v schengen.

Glede blokade je dejal še, da so kriteriji za vstop v schengen objektivni in zelo jasno definirani. "Mi smo jih izpolnili. Če bodo kakšna odprta politična vprašanja, jih bomo reševali na svetu," je poudaril.

Dodal je, da je dobil "zelo jasna zagotovila" predsednika Evropske komisije Junckerja, da bo do konca njegovega mandata, ki se izteče oktobra, komisija podala predlog, da Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v schengen. Kolegij komisarjev bo o tem predvidoma odločal 16. oktobra.

"Mislim, da ni dobro mešati bilateralnih vprašanj in vprašanj mednarodnega prava z evropskimi temami. Mi tega ne delamo, in pričakujem, da tudi Slovenija ne."



Andrej Plenković, hrvaški premier

Nato bodo o tem razpravljale države članice, ki na koncu sprejmejo tudi odločitev o sprejemu države v schengen. Hrvaški premier ne pričakuje, da bi bila kakršna koli odločitev o tem sprejeta v času hrvaškega predsedovanja EU v prvi polovici prihodnjega leta.

Odzval se je tudi na četrtkovo izjavo slovenskega premierja Marjana Šarca, da bo tudi Slovenija ravnala politično, če bo Evropska komisija delovala politično in 16. oktobra Hrvaški dala zeleno luč za vstop v območje schengna. "Ravno obratno je. Službe komisije nimajo nikakršne povezave s politiko. To so ljudje, ki so plačani, da preverijo, ali država, ki želi izpolniti kriterije za schengen, to izpolnjuje," je poudaril.

Glede Šarčeve izjave, da ga skrbi, ker Hrvaška nima rešenega praktično nobenega mejnega vprašanja z nobeno državo, pa je dejal, da te izjave še ni v celoti slišal. Poudaril je, da vprašanje meje ni vezano na schengen, kot trdi Slovenija. "Mislim, da ni dobro mešati bilateralnih vprašanj in vprašanj mednarodnega prava z evropskimi temami. Mi tega ne delamo, in pričakujem, da tudi Slovenija ne," je dejal hrvaški premier v Bruslju hrvaškim novinarjem.

S predstavniki EU, med drugim s podpredsednikom Evropske komisije Valdisom Dombrovskisom, je govoril tudi o pripravah na prevzem evra. "Komisija temeljito spremlja, kaj delamo. Kar delamo, delamo v rokih, ki smo si jih začrtali," je pojasnil. Oktobra bo na Hrvaško prispela tudi delegacija komisije, ki bo zbrala podatke za novo poročilo v okviru evropskega semestra.

