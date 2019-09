Papež poziva kristjane k pomoči migrantom in odrinjenim

"To je moralna dolžnost kristjanov," je poudaril pred več tisoč zbranimi verniki na Trgu sv. Petra

Papež Frančišek včeraj med govorom na Trgu sv. Petra

Papež Frančišek je včeraj z mašo obeležil svetovni dan migrantov in pozval kristjane k pomoči migrantom, beguncem in vsem drugim, ki so se znašli na robu družbe. To je moralna dolžnost kristjanov, se je zavzel pred več tisoč verniki, ki so se zbrali na Trgu svetega Petra v Vatikanu.

"Bog ima še posebno skrb za tujce, vdove in sirote, saj so brez pravic, izključeni in marginalizirani," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Frančišek.

Kristjani ne morejo biti neobčutljivi na tragedije "starih in novih oblik revščine" in morajo biti "trdno predani izgradnji bolj pravičnega sveta," je dejal. "Resnica boli. Ta svet postaja vse bolj in bolj elitističen in krut do tistih, ki so izključeni," je še dodal papež.

Papež Frančišek

Obsodil je tudi "hipokrizijo prodaje orožja v svetu". "Vojne so prizadele zgolj nekatera območja sveta. Vendar pa se orožje proizvaja in prodaja v drugih območjih, ki potem nočejo sprejemati beguncev, ki jih ti konflikti povzročajo," je še dejal Frančišek.

Na Trgu svetega Petra je papež odkril tudi kip, posvečen beguncem. Bronasta skulptura kanadskega umetnika Timothyja Schmalza prikazuje skupino migrantov iz različnih kultur in različnih zgodovinskih obdobij. "To skulpturo želim gledati na Trgu svetega Petra, da nas spominja na izziv evangelija po sprejemanju," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA še dodal Sveti oče.

