Banksyjev parlament opic gre na dražbo

Cena naj bi dosegla 1,5 milijona funtov

© Banksy

Delo britanskega uličnega umetnika in aktivista Banksyja z upodobljenimi opicami v britanskem parlamentu gre v četrtek, 3. oktobra, na dražbo. Za sliko, ki jo je umetnik ustvaril leta 2009, si obetajo iztržiti do 1,5 milijona funtov, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Delo v velikosti 4,46 metrov krat 2,67 metrov prikazuje britanski parlament, v katerem namesto poslancev razpravljajo opice. Velja za največjo sliko umetnika, ki še vedno ostaja anonimen.

Po besedah evropskega predstavnika newyorške avkcijske hiše Sotheby's za sodobno umetnost Alexa Branczika dražba ne bi mogla bolje sovpadati z aktualnimi razmerami v britanskem parlamentu.

Doslej je najvišjo ceno na dražbi doseglo umetnikovo delo Keep it Spotless, ki ga je leta 2008 avkcijska hiša Sotheby's v New Yorku prodala za kar 1,9 milijona dolarjev, še piše AFP.

