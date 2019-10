Na upravni enoti napovedali stavko

Zaposleni na ljubljanski upravni enoti na Tobačni so za ponedeljek napovedali stavko. Stavkali bodo zaradi neupoštevanja delovnega časa, saj po pojasnilih sindikata zaposleni dela ne končajo do konca uradnih ur. Stavka se bo začela eno uro pred zaključkom uradnih ur in se končala ob koncu delovnega dne, danes poročata Dnevnik in Radio Slovenija.

Zaposleni terjajo spoštovanje delovnega časa. Predsednik sindikata Dragan Stanković je za radio pojasnil, da zaposleni delo končajo uro, uro in pol pa tudi do tri ure po koncu uradnih ur.

Stavka bo po poročanju Dnevnika trajala do izpolnitve stavkovne zahteve, po kateri mora vodstvo upravne enote z ustrezno organizacijo dela zagotoviti, da bodo zaposleni na okencih delo končali ob koncu uradnih ur oziroma najkasneje pol ure po njihovem zaključku.

Zaposleni na ljubljanski upravni enoti so zaradi obremenjenosti stavkali že novembra lani, zaradi stavke pa je takrat odstopil načelnik ljubljanske upravne enote Lovro Lončar. Upravno enoto je začasno vodil Bojan Bunc, v ponedeljek pa je mesto načelnika prevzel Bojan Babič, ki ga je sindikat po poročanju radia že seznanil z zahtevami.