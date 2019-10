Vsi avtobusi LPP so odslej Unicefove varne točke

"V lanskem letu je bilo približno 100 primerov, ko so se otroci zatekli v varno točko, za katere vemo. Gotovo jih je bilo še več. 10 primerov od teh je bilo dovolj težkih, da je bilo potrebno ukrepanje pristojnih institucij."

Pogled skozi okno mestnega avtobusa LPP

© Uroš Abram

Od danes so vsi mestni avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) tudi Unicefove varne točke, ki so prve mobilne Unicefove varne točke na svetu. Otroci bodo lahko tako na avtobusih v primeru kakršnih koli težav poiskali pomoč, zaščito ali nasvet. Skupaj z avtobusi LPP ima Slovenija sedaj skoraj tisoč Unicefovih varnih točk.

Širitev mreže Unicefovih varnih točk je pomemben korak v smeri, da bi bili otroci na mestnih ulicah varni vse leto, je na današnji novinarski konferenci na avtobusu LPP dejal izvršni direktor Unicefa Slovenija Tomaž Bergoč. "V lanskem letu je bilo približno 100 primerov, ko so se otroci zatekli v varno točko, za katere vemo. Gotovo jih je bilo še več. 10 primerov od teh je bilo dovolj težkih, da je bilo potrebno ukrepanje pristojnih institucij," je ob tem dejal Bergoč.

Pojasnil je, da so prostovoljci na varnih točkah prva pomoč v stiski, ki znajo prisluhniti in prepoznati, da je otrok doživel nekaj težkega ter ga znajo ustrezno napotiti na druge institucije.

"Že prej smo bili velikokrat priča dogodku, ko so se otroci ali kdo drug, zatekli k vozniku, pa smo potem preko radijske zveze ukrepali, poklicali pomoč, tudi pomagali, poklicali starše."



Peter Horvat, direktor LPP

"Že prej smo bili velikokrat priča dogodku, ko so se otroci ali kdo drug, zatekli k vozniku, pa smo potem preko radijske zveze ukrepali, poklicali pomoč, tudi pomagali, poklicali starše," je dejal direktor LPP Peter Horvat.

Kot je povedal, je odslej z nalepko Unicefova varna točka opremljenih 270 avtobusov LPP. Nalepka v praksi pomeni, da so na LPP o projektu obvestili vse voznike avtobusov, vsi prometniki LPP, ki so 24 ur dnevno preko radijske zveze povezani z vozniki, pa so v sklopu projekta opravili izobraževanje, ki jim bo pomagalo pri ukrepanju v primeru različnih stisk potnikov.

"Unicefove varne točke so varen in prijeten prostor, kamor se lahko umaknete in rešite svoje težave. Lahko pridete po nekaj kar nujno potrebujete, nasvet, lahko pa rešite nekaj dvomov, ki jih imate," je dejala junior ambasadorka Unicefa Aida Ališić. Dodala je, da točke omogočajo anonimnost, so vedno na voljo, v njih pa je posameznik vedno dobrodošel.

Trije otroci, junior ambasadorji Unicefa, so vse otroke spodbudili k obisku varnih točk, ki jih do sedaj lahko najdemo v 105 krajih v Sloveniji, v katerih deluje preko 1500 prostovoljcev.