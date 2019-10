V ZDA zaradi trgovanja z mamili sodijo bratu predsednika

Tožilec Jason Richman je v otvoritvenem nagovoru poroti dejal, da je obtoženec celo osebno pobral podkupnino za svojega brata predsednika Hondurasa Juana Orlanda Hernandeza od pred kratkim obsojenega nekdanjega mehiškega kralja mamil Joaquina El Chapa Guzmana

© Steve PB / Pixabay

Na zveznem sodišču v New Yorku se je v sredo začel sodni proces proti bratu predsednika Hondurasa in politiku Juanu Antoniu Hernandezu, ki so ga aretirali lani v Miamiju in obtožili sodelovanja v zaroti za trgovino z mamili in posedovanja nezakonitega orožja. Tožilci trdijo, da je v ZDA pretihotapil več ton kokaina.

Tožilec Jason Richman je v otvoritvenem nagovoru poroti dejal, da je obtoženec celo osebno pobral podkupnino za svojega brata predsednika Hondurasa Juana Orlanda Hernandeza od pred kratkim obsojenega nekdanjega mehiškega kralja mamil Joaquina El Chapa Guzmana. Na pakete s kokainom je dal celo vtisniti svoje začetnice.

Odvetnik Omar Malone je poroto posvaril, naj bo previdna pri poslušanju prič tožilstva, ker gre za kriminalce, ki so že obsojeni in želijo dobiti nižjo kazen. Ti kriminalci se želijo tudi maščevati predsedniku Hondurasa, ker doma privija trgovce z mamili. Predsednik Hondurasa sicer ni obtožen ničesar.

Honduras je obmorska država v severni Srednji Ameriki, ki na zahodu meji na Gvatemalo in Salvador, na jugu na Nikaragvo, na severu na Honduraški zaliv in na Karibsko morje, ter na jugozahodu tudi na severni Tihi ocean. Država Belize (včasih »Britanski Honduras«) leži kakšnih 75 km severozahodno prek Honduraškega zaliva.

Predsednik Hernandez je prejšnji teden na sedežu ZN v New Yorku dejal, da je tarča umazane kampanje trgovcev z mamili, kriminalnih tolp, skorumpiranih policistov, morilcev ter skorumpiranih poslovnežev in politikov, ki sodelujejo s preprodajalci mamil. Konservativni Hernandez je postal zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, potem ko je privolil, da bo zadržal migrante na poti v ZDA.

Zaradi mamil so sicer doslej v ZDA obsodili že več politikov iz Hondurasa. Septembra 2017 je krivdo za tihotapljenje kokaina v ZDA priznal sin nekdanjega predsednika Fabio Lobo in dobil 24 let zapora.

Nekdanji poslanec Yani Rosenthal, ki se je dvakrat potegoval za predsednika in njegov sorodnik Yankel Rosenthal, ki je bil nekoč minister za investicije, sta prav tako dobila zaporno kazen zaradi izvoza mamil v ZDA, kjer tega sicer ni nikoli dovolj.