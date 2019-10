Doniranje za Krisa

Zgodba malega Krisa nam ponuja priložnost za premislek o etičnih standardih sodobne družbe

Malemu Krisu pa seveda vsi želimo vse najboljše in skorajšnjo ozdravitev

© osebni arhiv družine

V Sloveniji je bilo z individualnimi donacijami v slabem tednu zbranih 3,4 milijona evrov za 19-mesečnega Krisa, namenjenega za zdravilo, potrebno za njegovo preživetje. Tako hiter odziv prebivalstva je bil vsekakor izraz človeškega sočutja in skupnega etičnega duha in vsi si želimo, da bi se zgodba čim bolje iztekla. Ampak Krisova zgodba nam ponuja tudi priložnost za premislek o temeljnih etičnih standardih in predpostavkah sodobne družbe.