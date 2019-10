Prepoved uporabe mask na protestih

Protestniki v Hongkongu so si v znak protesta proti uporabi zakona iz kolonialnih časov nadeli maske, oblasti pa so jih prepovedale

© CNA / YouTube

Hongkonške oblasti so danes uvedle prepoved uporabe mask na protestih. Vlada želi s tem ukrepom preprečiti nadaljevanje protestov, ki to finančno središče pretresajo že več mesecev. Pred uvedbo prepovedi se je na ulicah Hongkonga danes zbralo več tisoč protestnikov z maskami.

Velike množice predvsem pisarniških delavcev so se na ulice podale v času odmora za kosilo. V znak protesta proti uporabi zakona iz kolonialnih časov so si nadeli maske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hongkong že več mesecev pretresajo protesti, ki postajajo vse bolj nasilni. Sprva je šlo za nasprotovanje predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj Kitajski, zdaj pa gre za splošno nezadovoljstvo zaradi vse večjega vmešavanja Pekinga v polavtonomno območje.

Protestniki se z uporabo mask izogibajo identifikaciji, pred solzivcem in policijskimi izstrelki pa se ščitijo tudi s čeladami, zaščitnimi očali in plinskimi maskami.

Hongkonška vlada se je medtem odločila, da bo za zajezitev protestov uporabila zakon o izrednih razmerah iz kolonialnih časov, ki prepoveduje zakrivanje obraza.

"Menimo, da bo imel novi zakon odvračilen učinek za zamaskirane nasilne protestnike in izgrednike in bo pomagal policiji pri izvajanju njenih pristojnosti," je na novinarski konferenci sporočila hongkonška vodja Carrie Lam.

Gre za redko uporabljeni zakon iz leta 1922, ki izvršnemu vodji podeljuje izredna pooblastila. Začel bo veljati v soboto, protestnikom pa za kršenje določb grozi do enega leta zapora in do 25.000 hongkonških dolarjev (2900 evrov) denarne kazni.

Carrie Lam je zagotovila, da zakon ne pomeni, da so bile v Hongkongu uvedene izredne razmere, temveč da je njegov cilj vrnitev miru v mesto.

Nasprotniki očitajo vladi, da postaja vse bolj avtoritarna, protestniki pa napovedujejo, da se bodo prepovedi uprli.

8DTcNOlfAEw

e36DR1yuM6c