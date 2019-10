Kaj je resnični škandal?

Kot bi pozabili, kaj sploh je parlament, zakaj imamo poslance in kaj je demokracija

Pred letom 2008 so bili revni večinoma tisti, ki so bili brezposelni, danes pa je med revnimi tudi veliko zaposlenih in upokojencev. (Na fotografiji prizor iz Ljubljane)

© Gašper Lešnik

Potrebno je izreči: globoko spoštovanje poslancem in poslanki stranke Levica za njihovo 13-urno obstrukcijo seje odbora za delo in socialo z očitnim zavlačevanjem razprave. Očita se jim namreč škandal in zlorabo poslovnika. Uporabljati običajne politične prijeme znotraj parlamenta naj bi bil škandal? To je vendar namen parlamenta, za to izberemo poslance in zato so ne nazadnje plačani. Dejanski škandal pa je varčevati na 24.209 najrevnejših med nami.

Škandal je, da koalicija kupi glasove SDS s sprejemom njihovega amandmaja o prisilnem (javnem) delu za brezposelne reveže.

Škandal je povečati stisko 10.425 otrok. Škandal je materi samohranilki na minimalni plači vzeti 200 evrov. Škandal je 5.400 zaposlenim prejemnikom dodatka za delovno aktivnost očitati, da so premalo aktivni in sami krivi za svojo revščino. Škandal je pol leta lagati in zavajati o lenih brezposelnih, ki se menda mastijo na naših plečih. Škandal je molk poslancev LMŠ, SAB, SMC in DeSUS, ki jih je bilo očitno preveč sram, da bi se v razpravi upali oglašati. Škandal je peklenski pakt ministrice Klampferjeve s SDS. Škandal je, da koalicija kupi glasove SDS s sprejemom njihovega amandmaja o prisilnem (javnem) delu za brezposelne reveže. Škandal je na isti dan z levo roko revnim vzeti 16 milijonov, z desno pa bogatim podariti 135 milijonov. Škandal in zloraba torej ni filibustrsko zavlačevanje Levice, škandal sta liberalni del koalicije in antisocialna ukinitev dodatka za delovno aktivnost. Ker če kaj, je zloraba parlamenta in njegovih poslovniških procedur to, da se namesto boja proti revščini greš vojno proti revežem. Ravnanje Levice (Matej Tašner Vatovec, Luka Mesec, Nataša Sukič - Levica, Željko Cigler, Boštjan Koražija, Primož Siter, Franc Trček) je torej dejansko vredno pohvale, pri čemer gre za ravnanje v stilu in pomeni najžlahtnejše parlamentarne tradicije. To je parlamentarna demokracija, če smo že pozabili.