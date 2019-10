Potrjena obsodilna sodba zoper Andreja Šiška

Mariborsko višje sodišče je potrdilo prvostopenjsko obsodilno sodbo zoper predsednika Gibanja Zedinjena Slovenija Andreja Šiška, ki ga je mariborsko okrožno sodišče marca letos spoznalo za krivega ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve

Andrej Šiško, vodja Štajerske varde

Mariborsko višje sodišče je potrdilo prvostopenjsko obsodilno sodbo zoper predsednika Gibanja Zedinjena Slovenija Andreja Šiška, ki ga je mariborsko okrožno sodišče marca letos spoznalo za krivega ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, je za STA potrdil vodja mariborskega tožilstva Darko Simonič.

S takšno odločitvijo, o kateri danes kot prvi poroča Večer, je Šiško pravnomočno obsojen na osem mesecev zapora, ki jih je sicer večinoma že odslužil s priporom. Ob njem je sodni senat pod vodstvom sodnice Vanje Verdel Kokol na pogojno kazen treh mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta obsodil še soobtoženega Mateja Lesjaka.

Tožilstvo je Šišku očitalo ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi z oboroženim uporom in pozivanje k strmoglavljenju najvišjih državnih organov, soobtoženemu Lesjaku pa pomoč pri tem dejanju.

To naj bi storila z različnimi ravnanji, od grožnje takratnemu predsedniku vlade Miru Cerarju januarja 2017 do ustanovitve dežele Štajerske in nato še obrambne skupine te dežele - Štajerske varde septembra lani.

Že prvostopenjsko sodišče je v obrazložitvi sodbe izpostavilo, da je Šiško s svojimi ravnanji šel predaleč. Kot je takrat dejala sodnica, se lahko iz zgodovine naučimo, da takšnih dejanj ni za podcenjevati.

Obdolžena sta ves čas procesa zatrjevala, da je šlo pri postroju v Apačah za provokacijo oziroma predstavo za javnost. Ob tem je Šiško trdil, da ima po ustavi pravico do ustanovitve dežele in Štajerske varde, a ga je sodnica opozorila, da je to po ustavi mogoče le z zakonitimi sredstvi.

Tožilstvo je za 49-letnega Šiška predlagalo leto in štiri mesece zapora, za 28-letnega nekdanjega člana podmladka SDS Lesjaka pa pogojno kazen osem mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Za slednjega, ki je poskrbel za medijsko pokritost postroja Štajerske varde, se je sodnica strinjala s tožilstvom, da je dovolj kazen opominjevalne narave.

Šiškova zagovornica Lucija Šikovec Ušaj, ki je bila ves čas prepričana v oprostilno sodbo, je takoj napovedala pritožbo. Za STA je povedala, da z odločitvijo višjih sodnikov še ni seznanjena, če pa drži, da so sodbo potrdili, bo šla tudi na vrhovno sodišče, saj da je takšna odločitev sramota za državo. Zadovoljna je vsaj s tem, da višje sodišče po pritožbi tožilstva kazni ni zvišalo in je njena stranka na prostosti.

Skupine civilistov pod vodstvom Štajerske varde in Andreja Šiška so sicer tudi to poletje izvajale vojaška urjenja v štajerskih gozdovih. Na policiji pravijo, da skrbno spremljajo morebitna tveganja, ki bi bila povezana z odklonskimi ravnanji. Doslej niso zaznali, da bi se posamezniki združevali z namenom pripravljanja, načrtovanja, organiziranja ali izvrševanja kaznivih dejanj ali prekrškov.

Šiško v svojih zapisih na spletu poudarja, da gre pri njihovem združevanju za civilno iniciativo, ki je bila ustanovljena na podlagi ustave in mednarodnih dokumentov o človekovih pravicah. Tudi letošnja tabora na Pohorju in v Kozjem so po njegovem mnenju organizirali na tak način in na zasebnem zemljišču.