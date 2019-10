V Sloveniji več kot 45.000 otrok živi pod pragom revščine

Danes se pričenja Teden otroka. V Sloveniji živi več kot 313.000 otrok, mlajših od 15 let.

© pxhere.com

V Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) opozarjajo, da so otrokove pravice zakonsko dobro urejene, pri njihovem udejanjanju pa ni vedno vse, kot bi moralo biti. Generalna sekretarka zveze Breda Krašna je v pogovoru za STA izpostavila še druge težave, med drugim socialno ogrožene otroke in osip šolanja romskih otrok.

Teden otroka 2019 se pričenja danes in bo potekal do 11. oktobra, v ospredju pa bodo otrokove pravice. Namen letošnjega Tedna otroka je namreč otroke opozoriti na njihove pravice in dolžnosti ter poskrbeti, da jim je skozi vse leto čim lepše in da lepo koristijo svoj prosti čas, je povedala Krašna. Obenem pa ta teden poslanice posebej naslavljajo tudi na starše in državo.

Na Zvezi prijateljev mladine se jim zdi po besedah Krašne namreč pomembno, da opozorijo državo, da ne glede na veliko gospodarsko rast, ki jo beležimo že dlje časa, več kot 45.000 otrok še vedno živi pod pragom revščine. "In tukaj pričakujemo ukrepe države, kaj bo naredila in kako bo pomagala otrokom, da se bodo lahko izvlekli iz primeža revščine."

Opozorila pa je tudi na še nekaj drugih temeljnih problemov, s katerimi se sooča Slovenija. Že od leta 2016 nimamo programa za otroke, ki bi ga morala pripraviti država, prav tako ne obstaja akcijski načrt, ki bi omogočal izvajanje tega programa. Slovenija prav tako še nima strategije deinstitucionalizacije oblik oskrbe in bivanja za otroke.

Na zvezi se tudi sprašujejo, ali v Sloveniji pristojni organi otrokom prisluhnejo, ko jim ti želijo povedati, kaj si želijo in kaj jih moti. Pri tem je spomnila na nedavne podnebne proteste in obenem opozorila, da Slovenija prav tako še nima nacionalne strategije o participaciji otrok.

Posebej pa je izpostavila tudi problematiko romskih otrok. Kot pravi, na zvezi že nekaj let opažajo velik osip romskih otrok v osnovnih šolah. Opažajo tudi, da se veliko romskih otrok usmerja v šole, v katere so vključeni otroci s posebnimi potrebami. Tabu tema pa še vedno ostaja pogovor o porokah romskih deklic, je še opozorila Krašna.

In ravno zaradi vseh teh težav je po mnenju generalne sekretarke Teden otroka pomemben ne le za otroke, temveč tudi za odrasle.

Poleg pravic pa za otroke veljajo tudi nekatere dolžnosti. Pri tem pravi Krašna, pa je pomembno ali starši znajo svojim otrokom postaviti meje pri vzgoji in jim na prijeten in neagresiven način povedati, kaj je njihova dolžnost. Kot primer tako izpostavlja pravico do šolanja, ki ne pomeni samo to, da gredo otroci v šolo, temveč je njihova dolžnost tudi, da se tam učijo.

V Sloveniji je sicer po podatkih državnega statističnega urada v letošnjem prvem polletju živelo 313.706 otrok, mlajših od 15 let. ZPMS Teden otroka organizira že od leta 1954. Tema letošnjega tedna je Naše pravice, saj mineva 30 let, odkar je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah. V ta namen so na zvezi izbrali pesem Toneta Pavčka Naše pravice. "Ta pesem je lahko zelo pomenska in je povezana s čisto vsakdanjimi pravicami, ki se nanašajo na otroke," je obrazložila Krašna.

S prvim dnem Tedna otroka se bo začela dobrodelna fotografska razstava. Na ogled bo v Slovenskem šolskem muzeju na Plečnikovem trgu v Ljubljani, vsak dan od 8. do 18. ure. Razstavljene bodo najboljše fotografije slovenskih in tujih fotografov z največjega fotografskega natečaja na svetu, CEWE Photo Awards 2019, so zapisali na spletni strani ZPMS.

Razstava bo odprta do petka, 25. oktobra, ko bo licitacija slovenskih fotografij, ki jo bo vodil komik in igralec Matjaž Javšnik. Celoten izkupiček licitacije bo namenjen otrokom, ki si ne morejo privoščiti zimskih počitnic.

V četrtek bo ob 13. uri organizirana okrogla miza o stanju, izzivih in prihodnosti otrokovih pravic v Sloveniji. Na razpravi bodo sodelovali varuh človekovih pravic Peter Svetina, svetovalka predsednika republike in nekdanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, generalna direktorica Direktorata za družino Špela Isop, predsednica ZPMS Darja Groznik, izvršni direktor slovenskega Unicefa Tomaž Bergoč in direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij Katarina Bervar Sternad.

Z namenom ozaveščanja o pomembnosti otrokovih pravic so na ZPMS razpisali tudi likovni natečaj in pozvali vse otroke in mladostnike po Sloveniji, da na letošnjo temo ustvarjajo likovna dela.

Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana bo skupaj z različnimi ustanovami, kot so na primer gasilska brigada, reševalne postaje, Hipodrom Ljubljana, Lutkovno gledališče, Kolosej in Železniški muzej, organizirala brezplačne predstave, oglede filmov, muzejev in obiske nekaterih organizacij. Pripravili pa so tudi različne brezplačne ustvarjalne delavnice za otroke in mlade, so zapisali na spletni strani mestne zveze.

Številne aktivnosti bodo potekale tudi drugod po Sloveniji. V Postojni so denimo pripravili sklop delavnic, namenjenih otrokom med 6. in 12. letom starosti. Kot je zapisano na spletni strani občine Postojna, bodo lahko otroci v četrtek spoznavali eksotične živali, se v petek razgibavali z zumbo, v soboto pa bodo imeli možnost spoznavanja znanosti. Vse delavnice bodo potekale v Mladinskem centru Postojna.

V Mariboru bodo različne delavnice in prireditve potekale na Trgu svobode, teden pa bodo zaključili z Veselo pohorsko soboto, na Domu Miloša Zidanška na Pohorju, so zapisali na spletu.