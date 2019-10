Vnukom ukinili kraljevski status

Je to začetek konca financiranja kraljevih družin iz davkoplačevalskega denarja ali zgolj formalnost?

Švedska princesa Madeleine s hčerama in sinom

© Instagram

Švedski kralj Carl XVI. Gustaf je petim vnukom ukinil kraljevski status. To pomeni, da nimajo več naziva kraljevska visokost, od njih se ne bo več pričakovalo izpolnjevanje uradnih dolžnosti, prav tako pa ne bodo deležni apanaž, rednega letnega prejemka, ki se financira iz davkov.

Po mnenju nekaterih poznavalcev kraljevega dvora je odločitev švedskega kralja, ki so jo v ponedeljek predstavili javnosti, odsev širših razmišljanj, da ni potrebe po tem, da se z javnimi sredstvi plačuje toliko članov kraljeve družine, poroča britanski BBC.

A nekateri so bili nad tem kraljevim korakom, o katerem naj bi razmišljal že leta, vendarle presenečeni, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Švedski časnik Expressen je ocenil, da bo peterica kraljevih vnukov končno sneta s kraljevih vajeti. Se bo pa hkrati povečal pritisk na prestolonaslednico Victorio in njena dva otroka, princeso Estelle in princa Oscarja, ki sta kraljevski status ohranila, saj sta v neposredni liniji za nasledstvo švedskega prestola.

Princesa Madeleine je sama prek Instagrama pozdravila očetovo odločitev, saj bodo njeni otroci po njenih besedah sedaj imeli večje možnosti, da v prihodnosti svoja življenja razvijajo kot zasebne osebe.

Carl XVI. Gustaf je kraljevski status ukinil trojici otrok princese Madeleine in njenega soproga, ameriško-britanskega poslovneža Christopherja O'Neilla, ter sinovoma princa Carla Philipa in njegove soproge, princese Sofie.

Vsi bodo ohranili naziv princ oz. princesa ali vojvoda oz. vojvodinja in bodo še naprej člani kraljeve družine, ne pa kraljeve hiše. Življenje Alexandra in Gabriela, sinov Carla Phillipa, ter otrok Madeleine - Leonore, Nicolasa in Adrienne, naj bi bilo poslej bolj zasebno in podobneje običajnim državljanom (čeprav vseeno premožnim). Vsi so trenutno stari od dveh do pet let.

Princesa Madeleine je sama prek Instagrama pozdravila očetovo odločitev, saj bodo njeni otroci po njenih besedah sedaj imeli večje možnosti, da v prihodnosti svoja življenja razvijajo kot zasebne osebe.

Kraljeva odločitev se ne nanaša na Madeleine in njenega brata, Carla Philipa ter soprogo slednjega, Sofio. Ti bodo glede na sporočilo kraljeve hiše še naprej delali za neprofitne fundacije in organizacije, ki so jih ustanovili ali pri katerih sodelujejo. Poleg tega bodo, glede na odločitev kralja, še naprej opravljali uradne dolžnosti.

Cx292ImzmT0