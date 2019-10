Slovenija ima le še 23 dni časa, da pusti svoj pečat v vesolju

Kako bo ime slovenskemu eksoplanetu?

Mednarodna astronomska zveza (IAU), ki ima glavno vlogo pri poimenovanju nebesnih teles, je ob svoji stoti obletnici državam ponudila možnost za poimenovanje enega planetarnega sistema. Sloveniji je bil dodeljen eksoplanet WASP-38b z materinsko zvezdo WASP-38 (tudi HD 146389), ki jo lahko na nočnem nebu že z manjšim teleskopom opazimo v ozvezdju Herkula. Predlogi za poimenovanje se zbirajo do konca oktobra 2019.

Eksoplanet ali zunajsončni planet ne kroži okoli sonca, zato ne pripada našemu osončju. Kroži okoli svoje zvezde, s katero skupaj tvorita planetarni sistem. Vsaki državi je bil dodeljen tisti, ki ga lahko iz geografske širine glavnega mesta opazijo njeni prebivalci. Slovenska WASP-38 in WASP-38b sta bila odkrita leta 2010. Od zemlje sta oddaljena 446 svetlobnih let, leto dni na eksoplanetu pa traja slabih 7 dni. Nebesni telesi čakata na izvirno slovensko poimenovanje, ki bo po razglasitvi in potrditvi s strani Mednarodne astronomske zveze z vsemi ostalimi imeni objavljeno v posebni izdaji IAU.

Približevanje astronomije širši množici

Z akcijo PoimenujmoPlanet se je IAU odločila za popularizacijo astronomije in s tem poskušala spodbuditi širšo množico, da začne razmišljati o vesolju in o položaju, ki ga ima v njem. V natečaju lahko sodeluje vsakdo, to pa lahko stori z obiskom spletne strani portalvvesolje.si, kjer se nahaja spletni obrazec za vnos predlogov. »Predlagate dve imeni, za zvezdo in planet ter nato na kratko utemeljite, zakaj se vam ti dve imeni zdita primerni,« je povedala Andreja Gomboc, nacionalna koordinatorka IAU 100. »Nato bo strokovna komisija izbrala najprimernejši par – zaželeno je, da sta imeni med seboj povezani,« je še dodala. Pravilnik navaja, da poimenovanje po še živečih ljudeh ali tistih, ki so umrli pred manj kot 100 let nazaj ni dovoljeno, prav tako niso dovoljena imena političnih, verskih ali vojaških organizacij ter podjetji in celo imena domačih ljubljenčkov.

Poleg natečaja za poimenovanje pa astronomska revija Spika poziva vse ljubitelje astronomije, da na njihov naslov (info@astronomska-revija-spika.si) pošljejo posnetke zvezde WASP-38 in posnetke svetlobne krivulje njenega eksoplaneta, za katere so razpisali tudi nagrade.

»Odzivi so zelo dobri, prejeli smo že veliko predlogov,« je poudarila Andreja Gomboc in dodala, da je v okviru 100-letnice potekala tudi razstava Preko vseh meja, ki je prikazala razvoj astronomije v zadnjih 100 letih. Poleg tega so organizirali javna opazovanja, k sodelovanju pa so povabili tudi šole.

