Hillary Clinton Donaldu Trumpu: Ne izzivaj me!

Nekdanja demokratska kandidatka za predsednico se je odzvala na tvit predsednika ZDA

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je znan po tem, da ima ponavadi prste hitrejše od misli, je na Twitterju objavil zapis, v katerem se je obregnil ob nekdanjo demokratsko kandidatko Hillary Clinton. Politični opazovalci menijo, da gre obupano dejanje in da naj bi s tem želel predvsem preusmeriti pozornost. Hillary Clinton mu ni ostala dolžna in mu je v tvitu odpisala, naj je ne izziva in naj raje opravlja svoje delo ("Don't tempt me. Do your job").

Njuno kratko "korespondenco" spodaj objavljamo v celoti.