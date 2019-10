V Ženevi dan slovenske industrije

Z dvodnevnim dogodkom v Švici, ki se ga bodo udeležili predstavniki 25 slovenskih podjetij, želi država slovenska podjetja spodbuditi za sodelovanje s Cernom

© Pietro Zanarini / Flickr

Na sedežu Evropske organizacije za jedrske raziskave (Cern) v Ženevi se danes začenja Dan slovenske industrije. Z dvodnevnim dogodkom, ki se ga bodo udeležili predstavniki 25 slovenskih podjetij, želi država slovenska podjetja spodbuditi za sodelovanje s Cernom.

Dvodnevni dogodek, ki ga organizirajo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, javna agencija Spirit Slovenija ter Gospodarska zbornica Slovenije, je namenjen slovenskim podjetjem, ki želijo pridobiti ustrezne kontakte in vpogled v način delovanja Cerna in v projekte, ki so potencialno zanimivi za skupno sodelovanje, kot tudi ustvarjanje skupnih poslovnih in razvojnih priložnosti.

V okviru dvodnevnega dogodka bodo imela izbrana podjetja možnost predstavitve svojih storitev in produktov predstavnikom Cerna, organizirani pa bodo tudi B2B-sestanki.

Uvodoma bodo udeležence Dneva slovenske industrije v Cernu nagovorili generalni direktor za finance in človeške vire v Cernu Martin Steinacher, izvršna direktorica Spirit Slovenija Ajda Cuderman, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček ter državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Jernej Štromajer.

Dan slovenske industrije bo po besedah ministra služil kot pomemben korak za vzpostavitev organizacijske sheme sodelovanja s Cernom na ravni države, hkrati pa bodo slovenska podjetja na dogodku pridobila uporabne informacije s strani predstavnikov Cerna ter slovenskih znanstvenikov, ki jim bodo predstavili svoje delo in priložnosti za sodelovanje.

V nadaljevanju bodo s kratkimi predstavitvami nastopili predstavniki Cerna, predstavnik slovenskega gospodarstva za sodelovanje s Cernom Samo Tuma ter slovenski znanstvenik, vodja slovenske ekipe na detektorju ATLAS v Cernu, Marko Mikuž. V drugem delu dogodka pa se bodo slovenska podjetja v kratkih petminutnih nastopih predstavila predstavnikom Cerna.

Kot je minuli teden v pogovoru za STA pred dogodkom povedal minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, slovenski znanstveniki s Cernom že zelo dobro sodelujejo, več sodelovanja s Cernom pa si želijo od slovenskih podjetij.

Ženevski Cern, ustanovljen leta 1954, je osrednji svetovni laboratorij za fiziko delcev in sodi med najbolj elitne znanstvene institucije na svetu, saj uporaba njegovih zmogljivosti pogosto povzroči razvoj novih tehnologij. Glavni namen organizacije je zagotavljanje raziskovalne infrastrukture - pospeševalnikov protonov, antiprotonov, težkih ionov, elektronov in pozitronov.

Sporazum med Slovenijo in Cernom o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva sta decembra 2016 v Ženevi podpisali tedanja ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič in generalna direktorica Cerna Fabiola Gianotti. DZ ga je ratificiral marca 2017. Po pridobitvi statusa pridružene članice bo Slovenija v petih letih postala polnopravna članica Cerna.