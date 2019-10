Povprečen Slovenec proizvaja vedno več odpadkov

Prebivalec Slovenije je lani proizvedel povprečno 495 kilogramov komunalnih odpadkov, kar je 17 kilogramov več kot leto prej. V Sloveniji je lani nastalo skoraj 8,4 milijona ton odpadkov.

© Pixabay

Prebivalec Slovenije je lani proizvedel povprečno 495 kilogramov komunalnih odpadkov, kar je 17 kilogramov več kot leto prej, je danes sporočil državni statistični urad. Največ komunalnih odpadkov na prebivalca so proizvedli v obalno-kraški regiji, najmanj pa na Koroškem. Med komunalnimi odpadki jih je bilo 71 odstotkov zbranih ločeno.

V Sloveniji je lani nastalo skoraj 8,4 milijona ton odpadkov, od tega 59 odstotkov gradbenih odpadkov. Ti so tudi glavni razlog, da se je celotna količina odpadkov glede na leto prej povečala za skoraj 36 odstotkov, so zapisali na statističnem uradu. Količina gradbenih odpadkov se je namreč na letni ravni povečala za 83 odstotkov.

Med komunalnimi odpadki jih je bilo 71 odstotkov zbranih ločeno.

Komunalnih odpadkov je bilo 1,03 milijona ton, kar predstavlja 12 odstotkov vseh v Sloveniji nastalih odpadkov. Količine komunalnih odpadkov so se na letni ravni povečale za skoraj štiri odstotke.

Lani je bilo v Sloveniji proizvedenih malenkost manj nevarnih odpadkov kot leto prej, in sicer 132.000 ton. Predstavljali so malo manj kot dva odstotka vseh nastalih odpadkov. Ob nevarnih odpadkov jih je 75 odstotkov nastalo v proizvodnih dejavnostih, 21 odstotkov v storitvenih dejavnostih, štirje odstotki pa v gospodinjstvih.

Količinsko je bilo lani odpadkov več v vseh dejavnostih. V storitvenih dejavnostih jih je nastalo 4,7 milijona ton (56 odstotkov), v proizvodnih dejavnostih malo več kot tri milijone ton (36 odstotkov) in v gospodinjstvih približno 638.000 ton (osem odstotkov). Gospodinjstva so lani ustvarila osem odstotkov več odpadkov kot leto prej.

Največ komunalnih odpadkov so lani ustvarili v obalno-kraški statistični regiji (575 kilogramov na prebivalca), najmanj pa v koroški statistični regiji (409 kilogramov na prebivalca). Več komunalnih odpadkov je nastalo v zahodni Sloveniji (532 kg na prebivalca) kot v vzhodni Sloveniji (462 kg na prebivalca).

Iz statističnega urada so še sporočili, da je bilo lani malo več kot 726.000 ton ali skoraj 71 odstotkov v Sloveniji nastalih komunalnih odpadkov zbranih ločeno. Tudi lani so odpadke ločeno zbrali v največjem deležu v gorenjski statistični regiji (78 odstotkov), najmanj pa v koroški statistični regiji (55 odstotkov). V osrednjeslovenski statistični regiji se je ločeno zbralo 74 odstotkov v tej regiji nastalih komunalnih odpadkov.

Tudi lani so odpadke ločeno zbrali v največjem deležu v gorenjski statistični regiji (78 odstotkov), najmanj pa v koroški statistični regiji (55 odstotkov).

Skoraj osem milijonov ton odpadkov je bilo predelanih s končnimi postopki predelave, malo več kot 349.000 ton odpadkov je bilo odstranjenih. Predelanih je bilo za 42 odstotkov več odpadkov kot leto prej. Količina odstranjenih odpadkov je bila lani 10 odstotkov manjša kot leto prej.

Na odlagališča odpadkov je bilo odloženih 157.000 ton vseh vrst odpadkov, kar je dober odstotek manj kot v prejšnjem letu. 92 odstotkov teh odpadkov je bilo odloženih na komunalnih odlagališčih odpadkov, po štirje odstotki pa na industrijskih odlagališčih in odlagališčih za nevarne odpadke.

Med odloženimi odpadki so prevladovali mešani komunalni odpadki in ostanki po mehansko biološki obdelavi odpadkov (skupaj 54 odstotkov), sledili so gradbeni odpadki (16 odstotkov) ter odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze in papirja (11 odstotkov). Druge vrste odpadkov so se odlagale v manjših količinah.

Uvoz in tudi izvoz odpadkov sta bila glede na leto prej količinsko večja; uvoz za pet odstotkov, izvoz za šest odstotkov. Tudi lani je bilo med uvoženimi in izvoženimi odpadki največ kovinskih odpadkov.